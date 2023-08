Moradores de Jericoacoara pedem fiscalização de práticas irregulares de turismo

A caminhada foi feita na praia de Jeri como forma de protesto e reuniu moradores, turistas e empresários na tarde do sábado, 22 Crédito: Reprodução

O que, no início, era uma pequena vila de pescadores, tornou-se um dos destinos mais procurados pelos turistas que visitam o Ceará. Jijoca de Jericoacoara, conhecida pelas praias de águas cristalinas e pelo pôr do sol visto do alto das dunas, tem sido marcada por problemas ambientais que causam transtornos no cotidiano dos habitantes da região. O movimento "Unidos por Jeri", composto por moradores e empresários do município, enviou ofício à Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e ao governador do Estado, Elmano de Freitas. Entre as denúncias estão a poluição sonora, o lixo jogado nas ruas e a construção de grandes empreendimentos, de forma a desrespeitar os limites da Vila. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Além disso, o movimento pede por transparência nos valores arrecadados pela gestão pública municipal e por fiscalização e punição de tais irregularidades.

“É preciso voltar a se caminhar tranquilamente nas suas ruas e becos livre do trânsito intenso, da poluição visual e sonora que hoje ocupam a atenção e os sentidos de moradores e turistas. Recuperar a qualidade de vida afetada pelo desordenamento vigente”, afirma o empresário membro do Unidos por Jeri e presidente do Conselho Empresarial de Jericoacoara (CEJ), Marcelo Laurino. Leia mais Apartamento era usado como "boca de fumo" para comércio de drogas em Jijoca

Em Jericoacoara, duna do Pôr do Sol diminui de tamanho por intervenção da natureza e humana Sobre o assunto Apartamento era usado como "boca de fumo" para comércio de drogas em Jijoca

Em Jericoacoara, duna do Pôr do Sol diminui de tamanho por intervenção da natureza e humana Ele aponta ainda que as práticas são características de um turismo predatório que se instaurou na Vila nos últimos anos. Como impactos já perceptíveis, ele enumera “a brutal diminuição da qualidade de vida dos moradores, que é também sentida pelos turistas; a poluição sonora e o trânsito agressivo”. “As constantes abordagens [de vendedores e ambulantes] e o total desordenamento das atividades devido à ineficiência da gestão, bem como a total ausência de fiscalizações nos colocam, moradores e turistas, inquietos e reféns de um comportamento abusivo e agressivo das atividades exploratórias do turismo predatório, imediatista”, destaca Marcelo. O que pedem os moradores? Fim do trânsito na Vila;

Fim dos empreendimentos gigantescos;



Fim dos vendedores "assediadores";



Transparência nos valores arrecadados no município;



Fim do lixo largado nas ruas;



Fim do turismo "selvagem", que não respeita o ritmo da vila;



Pedido de fiscalização e punição das irregularidades;



Atuação coordenada da administração pública, comunidade local e empresariado para organizar a situação.

Turismo predatório em Jericoacoara A professora doutora de Direito Ambiental da Universidade Federal do Ceará (UFC), Geovana Maria Cartaxo, explica que o turismo predatório consiste numa prática de visitação que não valoriza nem reconhece a cultura local. “Torna-se um vetor de degradação do meio ambiente e da paisagem e, principalmente, não se fundamenta em um planejamento inclusivo, direcionado a um desenvolvimento preocupado com as comunidades locais e os limites e fragilidades dos ecossistemas”, pontua a docente.

Ela destaca ainda que uma prática interessante que, inclusive, o Ceará já experimenta em algumas iniciativas, é o turismo de base comunitária (TBC). Com ele, é possível a capacitação dos moradores locais para exercerem atividades de recepção, guias e hospedagem, a valorização da cultural local, das festas e tradições, da culinária litorânea, bem como o estabelecimento de limites para capacidade de recepção, monitoramento e constante planejamento como instrumentos para manter a sustentabilidade. Para o empresário Marcelo Laurino, a mais ampla preservação ambiental é a única possibilidade de manutenção do inestimável ativo que a natureza oportunizou a Jeri. “Os grandes empreendimentos e a exploração agressiva, sem limites resultará a curto prazo no esgotamento dos recursos naturais de Jeri e muito provavelmente acarretará no declínio das atividades econômicas do destino e toda região. A geração de renda só será mantida mediante a preservação do ativo ambiental diferenciado que despertou o interesse de toda sorte de turistas”, conclui.