Enem 2021: qual o horário da prova no primeiro e segundo dia?

Saber o horário do Enem 2021 é um dos principais pontos para a prova, que tem início no próximo domingo, 26 de novembro (26/11). Os estudantes devem seguir rigidamente a hora para chegar ao local com antecedência. Saiba que horas começa o Enem, as matérias da prova e o que levar

A poucos dias do início do Enem 2021, um dos principais pontos da prova é o horário da aplicação do exame. Os estudantes que irão realizar o teste, que tem início no próximo domingo, 26 de novembro (26/11), devem seguir rigidez para chegar ao local de prova com antecedência e com todos os itens necessários como documentações e canetas.

Ao longo dos anos, a prova passou por algumas alterações e, atualmente essa é a principal ferramenta para o ingresso de estudantes no ensino superior tanto público quanto privado, mediante a programas disponibilizados pelo Governo Federal como o Sisu, Prouni e Fies. Em 2021, o exame será aplicado em dois fins de semanas distintos - e, consequentemente, em horários diferentes. Saiba abaixo qual o horário do Enem 2021 e não perca a hora do exame no próximo fim de semana.

Enem 2021: qual o horário da prova no primeiro dia?

No primeiro dia de aplicação do Enem, os portões do local de prova abrem às 12 horas e fecham às 13 horas (horário de Brasília). Todos os locais de prova do Enem 2021 terão seus relógios ajustados com Brasília e os estudantes devem chegar ao local com antecedência, pois não será possível entrar para realizar o exame após às 13 horas.

O estudante terá um total de 5 horas e 30 minutos para escrever uma redação dissertativa-argumentativa e para responder a um total de 90 questões objetivas: 45 questões das disciplinas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e outras 45 questões das disciplinas de Ciências Humanas e suas Tecnologias. Ou seja, os estudantes fazem o Enem 2021 no primeiro dia das 13h30min às 19h (horário de Brasília).

Enem 2021: qual o horário da prova no segundo dia?

Assim como no primeiro dia do exame, os portões do local de prova abrem às 12 horas e fecham às 13 horas (horário de Brasília). Os ambientes também continuarão com os seus relógios ajustados com Brasília e também são será possível entrar para realizar a prova do Enem 2021 após às 13 horas.

A diferença está na duração da prova: no segundo dia do Enem 2021, a prova tem duração de 5 horas, das 13h30min às 18h30min. Neste dia, o candidato responde 90 questões objetivas: 45 perguntas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e outras 45 perguntas de Matemática e suas Tecnologias.

Enem 2021: que horas pode sair com o caderno de prova?

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dispõe de dois horários diferentes de saída dos alunos: os estudantes podem escolher entre sair com ou sem o caderno de questões da prova. Geralmente, os estudantes aguardam mais tempo no exame para poder sair do local de prova com o caderno para correções ou para tirar dúvidas. Veja abaixo os horários de saída com o caderno:

Primeiro dia

Sem o caderno: Após às 15 horas e 30 minutos

Com o caderno: Após às 18 horas e 30 minutos

Segundo dia

Sem o caderno: Após às 15 horas e 30 minutos

Com o caderno: Após às 18 horas

Enem 2021: o que levar?

Ao chegar no local de prova, o estudante deve apresentar obrigatoriamente documento de identificação com foto, caneta esferográfica na cor preta e máscara de proteção contra a Covid-19. Além de preta, a caneta deve ter tubo transparente; é ideal ter mais de uma, pois não é possível pedir emprestado durante o exame. Itens como óculos de sol, chapéus, livros e celulares são proibidos durante a prova - confira aqui o que não pode levar para o Enem 2021.

