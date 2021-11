Redação Enem 2021: confira 8 erros que podem fazer você zerar a prova

A redação do Enem 2021 será aplicada neste domingo, 21 de novembro, juntamente com quatro provas objetivas de 45 questões cada; veja quais os erros podem levar ao zero na prova

Com aplicação prevista para o dia 21 de novembro, a redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma forma de avaliar a capacidade do aluno em defender ideias e estruturá-las com coerência. Na prova de redação, o estudante deve escrever um texto dissertativo-argumentativo com no máximo 30 linhas e no mínimo sete sobre um tema surpresa - os argumentos devem contemplar princípios éticos, como o respeito aos direitos humanos, à diversidade e ao não preconceito. A dissertação vale uma máxima de mil pontos, sendo decisiva para a média final do exame.

De acordo com Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), no Enem 2020, apenas 28 estudantes alcançando nota máxima na redação. Foram corrigidos 2.723.583 textos. Desse total, 87.567 zeraram a prova de redação (3,22%). Em comparação com Enem 2019, o índice de alunos com nota mil caiu 47%. O motivo mais frequente para a nota zero foi fuga ao tema (0,93%), seguido de cópia do texto motivador (0,46%) e texto insuficiente (0,19%).

Com o prazo de aplicação do exame se aproximando, O POVO preparou uma sequência de 8 erros que devem ser evitados para que os candidatos não corram o risco de zerar a redação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Redação Enem 2021: 8 erros que podem fazer você zerar a prova

1. Fuga do tema

A fuga do tema ocorre com mais frequência do que se imagina. Segundo dados do Inep, esse é o motivo que mais leva ao zero na redação do exame. O erro explica-se devido a má interpretação do candidato no que se foi pedido e apresentado por meio dos textos motivadores. Para evitar a situação, faz-se necessário a leitura e releitura do tema solicitado, até que se tenha a absoluta certeza de que entendeu e interpretou corretamente.

2. Cópia do texto motivador

Essa gafe fica na segunda colocação do ranking de erros que zeram a redação, perdendo apenas para a fuga do tema, de acordo com o Inep. Nessa situação, o candidato aplica a sua dissertação cópias dos trechos dos textos motivadores, que foram apresentados apenas para orientar sobre o tema pedido. Lembre-se, desses textos só é permitido que dados sejam estatísticos sejam copiados, porém, sem exagero.

3. Texto insuficiente

Esse também é um dos clássicos desagradáveis que podem acometer as redações do Enem. Uma das exigências do exame é que a redação tenha entre 7 e 30 linhas. Sendo assim, qualquer dissertação apresentada com menos linhas que o mínimo é zerada pelo corretor automaticamente. O recomendável para obter uma nota razoável/boa é que se faça um texto com no mínimo 20 linhas.

4. Folha oficial da redação em branco

Ao ir realizar o exame, vá ciente de que a há diferença entre a folha de redação e a folha de rascunho. No momento da aplicação da prova são entregues ambas as folhas. O recomendável é que o primeiro texto seja escrito no local de rascunho, para que então, logo em seguida, o candidato possa passar a limpo a dissertação para a folha oficial. Assim não há risco de esquecer ou zerar a redação do Enem.

5. Não atendimento ao tipo textual

O Enem exige do candidato um tipo específico de gênero textual: o texto dissertativo-argumentativo. Para fazê-lo é necessário seguir a estrutura composta por introdução, em que apresentamos o tema e a tese; desenvolvimento, responsável pela argumentação e defesa do ponto de vista; e a conclusão, que faz o fechamento das ideias e apresenta a proposta de intervenção. A criação de um texto fora desse padrão é motivo de anulação e, consequentemente, zero na redação.

6. Formas propositais de anulação

Acredite, existem pessoas que escrevem textos aleatórios na folha oficial do Enem. Desenhos, receitas, piadas e hinos nacionais estão entre os absurdos escritos. Essas formas propositais de anulação também fazem com que o candidato tire zero na redação.

7. Texto ilegível

Caso a caligrafia do candidato seja considerada ilegível pela banca examinadora, a redação é zerada. Então, faz-se necessário um capricho maior no momento em que estiver escrevendo o texto na folha oficial do exame.

8. Parte desconecta do tema proposto

Manter o foco no tema apresentado é uma dica de ouro para não errar na redação. A coesão e coerência são os pilares para manter o seu texto de forma organizada, seguindo um bom raciocínio lógico. Tente não expor muitas ideias distintas, lembrando sempre que às vezes o básico é mais garantido.

Enem 2021: saiba tudo sobre a prova do ano

>> Enem 2021: data da prova, horário, local e tudo sobre o exame

>> Enem 2021: veja as provas antigas e os gabaritos do exame

>> Enem 2021: local da prova é divulgado; como consultar no portal do Inep

>> Enem 2021: Redações nota mil do exame de 2020; confira alguns exemplos

>> Redação Enem 2021: confira os temas já abordados pelo Exame Nacional

>> Enem 2021: entenda as cinco competências cobradas na redação

>> Enem 2021: quando será divulgado o local de prova e como conferir

>> Enem 2021: saiba o que ainda dá para estudar faltando 1 mês para a prova

>> Enem 2021: faltando um mês para prova, veja tudo o que se sabe sobre exame

>> Enem 2021: veja como utilizar as notas da prova

>> Enem 2021: veja perfis nas redes sociais que ajudam no estudo para prova

>> Enem 2021: confira 5 possíveis temas para a redação desta edição

>> Enem 2021: veja dez filmes para estudar História para a prova

>> Enem 2021: cinco aplicativos grátis que ajudam nos estudos para o exame

>> Redação Enem 2021: dilemas da escolha profissional do jovem na contemporaneidade

>> Redação Enem 2021: as limitações do SUS no contexto da Covid -19

>> Redação Enem 2021: a dificuldade de erradicar o trabalho infantil no Brasil

>> Redação Enem 2021: o papel do esporte no combate ao preconceito

>> Redação Enem 2021: a banalização do Holocausto nos dias atuais e os efeitos na sociedade moderna

Tags