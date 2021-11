Enem 2021: o que levar e o que não levar nos dias de prova

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2021 acontece em menos de um mês. As provas seguem algumas regras durante sua realização; algumas definem quais itens devem ou não ser levados aos locais de prova; entenda

A menos de um mês para o primeiro dia de prova, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2021 se aproxima. Dada sua importância nacional para quem deseja ingressar no ensino superior, o teste segue algumas regras durante sua realização. Algumas delas definem quais itens os candidatos devem ou não levar consigo aos locais de prova; confira abaixo.

Enem 2021: o que é obrigado levar?

Ao chegar no local de prova, o estudante deve apresentar obrigatoriamente documento de identificação com foto, caneta esferográfica na cor preta e máscara de proteção contra a Covid-19. Além de preta, a caneta deve ter tubo transparente; é ideal ter mais de uma, pois não é possível pedir emprestado durante o exame.

Já em relação à máscara, deve ser mantida no rosto durante todo o percurso da prova, sendo permitida a retirada apenas para trocar por outra máscara ou durante a identificação do participante. Quanto ao documento de identificação, são permitidos os seguintes:

RG;

Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

Passaporte;

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);

Certificado de Dispensa de Incorporação;

Certificado de Reservista;

Declaração de Comparecimento impressa, se você precisar justificar ausência no trabalho;

identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros;

identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que tenham validade como documento de identidade.

Enem 2021: o que é aconselhável levar?

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação do Enem, definiu alguns itens “aconselháveis” para se ter durante as provas. Um deles é o cartão de confirmação de inscrição, disponível na Página do Participante, de modo a comprovar sua participação no exame e seu local de prova.

Para quem trabalha no dia da prova, é possível imprimir uma declaração de comparecimento na Página do Participante, a qual deve ser entregue e preenchida pelo aplicador responsável pela sala do candidato. O documento serve como licença para o trabalho. Durante a prova, a declaração deve ser guardada no envelope porta-objetos, que ficará lacrado.

Álcool em gel será disponibilizado pelos locais de prova, mas o Inep também aconselha os participantes do Enem a levarem seus próprios repositórios com o item de proteção. Alimentos e água também devem ser considerados pelos estudantes; para quem for levar, é importante armazená-los em garrafas e recipientes transparentes e sem rótulos.

Enem 2021: o que não levar no dia da prova

Os seguintes abaixo devem estar armazenados no envelope porta-objetos dos candidatos na entrada das salas de prova. Eletrônicos, incluindo celulares, devem ser desligados antes de guardados. A Declaração de Comparecimento impressa também deve ficar no envelope.

Óculos escuros e artigos de chapelaria, como boné, chapéu, viseira, gorro ou similares;

Caneta de material não transparente, lápis, lapiseira, borrachas, réguas, corretivos;

Livros, manuais, impressos, anotações;

Protetor auricular;

Relógio de qualquer tipo;

Quaisquer dispositivos eletrônicos, como telefones celulares, smartphones, tablets, wearable tech, máquinas calculadoras, agendas eletrônicas e/ou similares, iPods, gravadores, pen drive, mp3 e/ou similar;

Alarmes, chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico;

Fones de ouvido e/ou qualquer transmissor, gravador e/ou receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens;

Quaisquer outros materiais estranhos à realização da prova.

Enem 2021: horário de aplicação do exame

Primeiro dia:

O primeiro dia de aplicação do Enem ocorre em 21 de novembro. Neste dia, o candidato responde a 90 questões objetivas, sendo 45 questões das disciplinas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e outras 45 questões das disciplinas de Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da redação dissertativa-argumentativa.

Os participantes devem chegar ao local da prova com antecedência, já que os portões abrem às 12 horas e fecham às 13h (horário de Brasília). A duração da prova é de 5 horas e 30 minutos - das 13 horas e 30 minutos às 19 horas.

Horário de saída com e sem o caderno de questões:

Sem o caderno: Após às 15 horas e 30 minutos

Com o caderno: Após às 18 horas e 30 minutos

Segundo dia:

O segundo e último dia de aplicação do Enem ocorre em 28 de novembro. Neste dia, o candidato responde 90 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias, tendo cada uma das áreas 45 questões objetivas.

Assim como no primeiro dia, os portões abrem às 12 horas e fecham às 13 horas (horário de Brasília). A duração da prova é de 5 horas - das 13 horas e 30 minutos às 18 horas e 30 minutos.

Horário de saída com e sem o caderno de questões:

Sem o caderno: Após às 15 horas e 30 minutos

Com o caderno: Após às 18 horas

Enem 2021: como consultar local de prova

O local de prova do Enem 2021 já pode ser consultado por meio da Página do Participante. Para ter acesso à página, é necessário estar com login e senha em mãos, podendo ser acessada pelo computador, celular ou aplicativo do Enem. O local de prova é informado por um cartão de confirmação. Vale destacar que além do endereço que o candidato que deve comparecer, o cartão traz informações como o número, prédio e sala onde será realizado o exame.

