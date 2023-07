Horóscopo do dia (17/07): previsão do seu signo para hoje, segunda

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, segunda, 17 de julho (17/07); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, segunda, 17 de julho (17/07). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é Sol, Vênus e Lua pelas casas do Zodíaco.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Prazeres podem aflorar com o Sol na casa social. Contudo, Vênus retrógrada neste setor e demanda bom senso nas finanças e na extroversão sentimental. O diálogo e a comunicação na família e nos relacionamentos tendem a ser favorecidos, o que contribui com um círculo de confiança coeso.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Procure aperfeiçoar a dinâmica familiar, o que tende a deixar o lar acolhedor e superando problemas. O momento astrológico pode estimular o fluxo de ideias em proveito da gestão do dia a dia, visto que a Lua transita no eixo comunicação-cotidiano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

O Sol tende a iluminar seu carisma ao adentrar a área comunicativa, o que favorece a interação humana. Contudo, é preciso ter zelo com a sua intimidade. Busque adotar um posicionamento prático, dinâmico e aberto a colaborações, pois a Lua transita no eixo material-social.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Suas habilidades na gestão prática do dia a dia tendem a ser iluminadas pelo Sol, embora a retrogradação de Vênus demande atenção aos gastos. O momento tende a destacar seu lado acolhedor com a Lua entre seu signo e a área familiar, o que contribui com a vida íntima.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Seu carisma pode se elevar com a entrada do Sol em seu signo, mas é preciso tomar cuidado com o excesso de vaidade, devido à retrogradação de Vênus. Busque fazer revisões que lhe ajudem a superar desafios e a aprimorar a comunicação com as pessoas próximas.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Este momento astrológico tende a favorecer ações colaborativas em prol de metas comuns e a gestão prática do dia a dia. O Sol pode dar transparência aos problemas ao adentrar o setor de crise. Contudo, Vênus alerta quanto a oscilações em sua autoestima. Atenção!

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Procure valorizar ações colaborativas, motivadas pela entrada do Sol na casa das amizades. Mas Vênus retrógrada tende a alertar sobre egos em conflito. O momento pode lhe predispor a um maior comprometimento com as metas profissionais, o que eleva a produtividade.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

As ambições profissionais tendem a ganhar corpo com a entrada do Sol na casa do trabalho, contudo a retrogradação de Vênus sugere possíveis decepções. O momento astrológico pode trazer reflexões sobre os desafios voltados ao seu autoaprimoramento.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

O intelecto tende a se expandir rumo a horizontes mais amplos, já que o Sol ingressa na área espiritual. Contudo, Vênus retrógrada pode trazer instabilidade emocional. O céu da semana acaba promovendo transformação interior, o que favorece sua postura nas relações.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Procure buscar fortalecimento interior e tente superar as decepções emocionais. Você tende a se sentir motivada em engajar em colaborações profissionais, visto que a Lua transita no eixo relacionamentos-trabalho, contribuindo com as ações em curso.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

O momento astrológico tende a lhe estimular a zelar por hábitos saudáveis e a dar valor às ações promotoras de autoconhecimento. O Sol na casa dos relacionamentos pode iluminar o potencial das parcerias, mas Vênus sinaliza possíveis conflitos de egos.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

O Sol pode trazer energia ao adentrar a área do cotidiano e da saúde. Contudo, Vênus retrógrada sugere altos e baixos emocionais. Você tende a se mostrar mais sensível às necessidades coletivas, as quais lhe ajudam a aperfeiçoar sua vida pessoal.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos

Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para domingo, 16 de julho (16/07)