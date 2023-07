Horóscopo do dia (16/07): previsão do seu signo para hoje, domingo

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, domingo, 16 de julho (16/07); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 16 de julho (16/07). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a harmonia Lua-Saturno.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Este momento tende a levar à renovação dos laços afetivos. Os processos reflexivos podem se aprofundar com a harmonia Lua-Saturno no eixo familiar-crise, o que ajuda no amadurecimento de temas ligados à vida íntima e no estabelecimento de metas em longo prazo.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Lazeres intelectuais tendem a tornar as dinâmicas aprazíveis. Sua capacidade de comunicação pode se revestir de objetividade e diplomacia frente à harmonia Lua-Saturno entre o setor das ideias e o das amizades, o que gera mais entendimento ao lidar com o entorno.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Com Lua e Saturno em harmonia no eixo material-trabalho, seu senso de responsabilidade tende a se elevar, assim como sua capacidade de análise. Isso pode levar à gestão eficiente do cotidiano. Tente versatilizar recursos e promover economia criativa.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Seus objetivos podem se renovar e deixar você mais confiante no processo decisório. Lua e Saturno em harmonia entre seu signo e o setor espiritual tendem a promover um importante amadurecimento, o que lhe ajuda a definir metas mais realistas e estruturadas.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Seu senso crítico tende a se elevar, o que favorece a gestão dos desafios e isso lhe ajuda a chegar à raiz dos problemas, bem como definir estratégias de atuação, pois Lua e Saturno se harmonizam no circuito de crise. Esse processo de superação pode fazer você se transformar intimamente.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Prazeres compartilhados tendem a levar à renovação dos vínculos. As relações pessoais podem se mostrar comprometidas e cúmplices com a Lua na área de amizades em harmonia com Saturno, o que leva a acordos na gestão coletiva das demandas.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

É fundamental rever os processos sob perspectivas diversas, o que dá amplitude às suas ações. Sua capacidade de gestão tende a se revestir de senso analítico, ajudando a dar eficácia ao seu dia a dia, visto a harmonia Lua-Saturno no circuito do trabalho.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

A Lua segue harmonizada a Saturno no eixo espiritual-prazeres, podendo favorecer as atividades intelectuais introspectivas e em grupos seletos. Seus valores pessoais, assim como estímulos mentais, tendem a se fortalecer e lhe deixam mais segura de si.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Sua percepção das necessidades patrimoniais pode se ampliar, o que permite você uma atuação diversificada. O momento tende a se revelar favorável para o recolhimento, meditação e planejamento doméstico com a Lua no setor íntimo e em harmonia com Saturno.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Atividades aprazíveis podem ajudar na renovação dos vínculos. Sua percepção das necessidades dos outros tende a ficar mais apurada frente à harmonia Lua-Saturno no eixo relacionamentos-comunicação, o que ajuda você a fortalecer a confiança mútua.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Procure investir em hábitos saudáveis. Com a harmonia Lua-Saturno no eixo cotidiano-material, sua capacidade de planejamento tende a se elevar, o que ajuda a elevar a qualidade da rotina e engajar o entorno em uma gestão compartilhada de responsabilidades.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Convém diversificar suas opções e dar valor às atividades que ajudem você a expandir sua percepção da vida. A Lua na área dos prazeres segue em harmonia com Saturno em seu signo, podendo favorecer a fruição intelectual através de lazeres e da interação humana.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos

Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para sábado, 15 de julho (15/07)