Horóscopo do dia (09/07): previsão do seu signo para hoje, domingo

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, domingo, 9 de julho (09/07); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 9 de julho (09/07). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão lunar com o Sol.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

A Lua Minguante em seu signo tende a favorecer um ritmo de vida mais tranquilo e voltado a fazer mudanças, especialmente na vida familiar. Contudo, é preciso dar espaço aos prazeres íntimos e à fruição afetiva com o entorno imediato, conforme sugere a harmonia lunar com Vênus.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

O emocional tende a pedir recolhimento e conforto afetivo com a Lua Minguante na área de crise. Pensando nisso, busque descansar em ambientes íntimos. Tente evitar não sobrecarregar seus conviventes com decepções, visto a tensão lunar com o Sol.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Como alerta a tensão do Sol com a Lua, busque viver momentos de prazer com as pessoas queridas, tomando cuidado para não gastar em excesso. O carinho das pessoas próximas pode se mostrar confortante, com a Lua Minguante transitando na área das amizades.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Habilidades criativas tendem a lhe favorecer agora. É fundamental diminuir o ritmo de trabalho e se dedicar aos ajustes nas ações em curso com a Lua Minguante na casa profissional. Atenção ao conciliar as demandas com descanso e autocuidado, devido à tensão com o Sol.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Busque cuidar do seu bem-estar emotivo, visto que a autoestima elevada tende a lhe ajudar. Moderar o gasto de energia é fundamental com a Lua Minguante na área espiritual em tensão com o Sol, assim como reduzir especulações sobre os problemas.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Procure evitar se expor socialmente, até mesmo nas redes online. A Lua Minguante no setor íntimo e harmonizada a Vênus tende a sinalizar um momento favorável para curtir prazeres simples em companhias seletas, buscando fortalecer a autoestima e o equilíbrio emotivo.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

É fundamental encarar a vida com otimismo nesta fase. Com a Lua Minguante no setor de relacionamentos, procure assumir uma postura tranquila e amigável no trato humano, evitando deixar que o peso dos afazeres prejudique a convivência.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Busque reduzir o que gera estresse e priorizar a qualidade da vida cotidiana, pois isso tende a ser fundamental com a Lua Minguante no setor das rotinas. Convém dar espaço a atividades que favoreçam o pensamento criativo e também cultivar hábitos saudáveis.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

A harmonia com Vênus tende a favorecer lazeres íntimos. Busque vivenciar os prazeres da vida de modo mais moderado, devido a Lua Minguante na casa social. É preciso evitar excessos na exposição da imagem pública, mas também nos gastos financeiros e de energia.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Procure não permitir que os problemas na gestão da vida doméstica prejudiquem a relação com o entorno, adotando uma postura conciliadora. É preciso investir em repouso e prazeres seletos com a Lua Minguante na casa familiar em harmonia com Vênus.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

É fundamental respeitar o espaço alheio e dialogar da maneira mais tranquila possível com seus pares, evitando alimentar conflitos. A passagem da Lua Minguante pelo setor comunicativo tende a favorecer revisões e pequenas mudanças em prol das ações em curso.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Devido à tensão com o Sol, busque reduzir os gastos com lazeres sociais. A Lua Minguante no setor material tende a favorecer revisões orçamentárias e aspectos práticos do cotidiano, tendo como aliada a economia criativa.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos

Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para sábado, 8 de julho (08/07)