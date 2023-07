Horóscopo do dia (08/07): previsão do seu signo para hoje, sábado

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, sábado, 8 de julho (08/07); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sábado, 8 de julho (08/07). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o encontro Lua-Netuno.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Procure investir em autocuidado, já que a Lua se desloca para seu signo. Lua e Netuno se encontram na área de crise, podendo despertar sua intuição e empatia em prol dos relacionamentos. A solidariedade tende a se fazer presente como uma forma de superar os desafios.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

O encontro Lua-Netuno na casa das amizades tende a promover uma conexão sensível com as pessoas do entorno, o que favorece ações solidárias. Enquanto isso, conversas profundas passam a gerar relacionamentos íntimos e cúmplices nesta fase.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Busque se mostrar solidária. Este momento astrológico tende a ser favorável para exercitar seus talentos na gestão da vida cotidiana, visto que Lua e Netuno se encontram na área do trabalho, ao mesmo tempo em que o planejamento pode se aliar nessa dinâmica.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

É importante amadurecer seus interesses, colocando suas ações a favor deles. Lua, Netuno e Mercúrio entre a área espiritual e seu signo tendem a nutrir sua capacidade de reflexão em prol do autoconhecimento, o que favorece estudos ligados aos seus talentos.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Busque extrair lições dos desafios, já que a Lua segue para o setor espiritual. A tendência é que você vivencie melhor os acontecimentos, o que ajuda em seu amadurecimento e lhe ajuda a se autoaprimorar, pois Lua e Netuno se encontram no setor íntimo.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Procure moderar a exposição social e valorizar o círculo de confiança. Lua, Netuno e Mercúrio no circuito dos relacionamentos tendem a gerar sinergia emocional em favor das relações e do diálogo, o que lhe ajuda a compreender as necessidades do entorno imediato.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Mostrar-se emocionalmente aberta a interagir com o entorno imediato e compartilhar prazeres é fundamental. A prestatividade tende a marcar sua postura, sobretudo a serviço do bem-estar cotidiano, já que Lua, Netuno e Mercúrio se encontram no circuito do trabalho.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

A expressão criativa tende a ganhar corpo frente ao encontro Lua-Netuno na casa dos prazeres, enquanto você se abre ao intercâmbio de ideias. Procure conciliar o lazer e os cuidados com o dia a dia, visto que a Lua adentra o setor do cotidiano.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

É preciso inserir diversão no seu dia a dia, visto que a Lua segue para a casa dos prazeres. Lua e Netuno se encontram na área familiar, podendo promover sinergia emotiva e intelectual no círculo íntimo. Isso lhe ajuda com a gestão da vida doméstica e com um lar mais acolhedor.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Procure se mostrar acolhedora e valorizar ambientes íntimos, visto que a Lua segue para a área familiar. Sua mente tende a ficar mais intuitiva frente ao encontro Lua-Netuno na casa das ideias, o que favorece sua capacidade de diálogo e a interação humana.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Busque se mostrar disposta a dialogar com o entorno, visto que a Lua adentra a casa comunicativa. A busca por segurança e estabilidade material pode se fazer mais presente com Lua e Netuno na casa financeira, deixando-lhe mais cuidadosa com a rotina e as finanças.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Lua e Netuno juntos em seu signo tendem a destacar sua sensibilidade como ótimo recurso no trato humano, o que lhe ajuda a entender as necessidades do entorno e viabilizar uma comunicação harmoniosa. É fundamental disciplinar os gastos, pois a Lua segue para a casa material.

