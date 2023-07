Horóscopo do dia (03/07): previsão do seu signo para hoje, segunda

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, segunda, 3 de julho (03/07); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, segunda, 3 de julho (03/07). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua transitando pelo zodíaco.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Procure valorizar suas redes. Este momento tende a destacar a importância de estabelecer prioridades na gestão das demandas, buscando isso com um estilo de vida mais saudável, já que a Lua transita entre a área do trabalho e seu signo, da fase cheia à minguante.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

O momento astrológico tende a pedir um ritmo de vida moderado, valorizando os processos reflexivos e o autoconhecimento, visto que a Lua transita entre a área espiritual e a de crise, da fase cheia à minguante. Busque priorizar o suporte emotivo e prático da família.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Tente se mostrar mais empática e solidária neste momento. É importante afinar os interesses nos relacionamentos e fortalecer o círculo de confiança, visto que a Lua transita no segmento íntimo-amizades, da fase cheia à minguante.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

A flexibilidade pode se mostrar aliada da gestão financeira. O momento astrológico tende a sugerir a necessidade de uma comunicação mais diplomática frente às tarefas de trabalho, pois a Lua transita no eixo relacionamentos-profissional, da fase cheia à minguante.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Você tende a viver uma fase mais intensa na gestão do dia a dia, o que não deve lhe impedir de cuidar do seu bem-estar, pois a Lua transita no segmento cotidiano-espiritualidade e entre as fases cheia e minguante. É preciso ter foco e seguir confiante.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Procure se manter mais discreta e valorizar a sua privacidade. É importante moderar a exposição pública para transformar a qualidade dos contatos e das experiências de vida, já que a Lua transita entre o setor social e o íntimo, da fase cheia à minguante.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Busque ser criteriosa, mas também empática com seus contatos. O momento astrológico tende a oportunizar uma interação mais íntima com o entorno imediato, pois a Lua transita no eixo família-relacionamentos e entre as fases cheia e minguante.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

É importante fazer revisões, buscando planejar o dia a dia e interagir com as pessoas próximas, visto que a Lua transita entre o setor das ideias e o do cotidiano, da fase cheia a minguante. A criatividade tende a ajudar a aperfeiçoar os processos de gestão.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Busque dar valor às experiências que elevem a autoestima e melhorem sua energia mental. É fundamental ter controle quanto aos gastos e à interação social, visto que a Lua transita no eixo material-prazeres e entre as fases cheia e minguante.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

O momento pode favorecer o envolvimento na vida privada, buscando aperfeiçoar os aspectos operacionais e práticos do dia a dia e também o diálogo com o entorno, visto a Lua entre seu signo e a área familiar, da fase cheia à minguante. Procure dar valor aos prazeres seletos.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Convém cultivar empatia e ser atenciosa. O momento tende a promover autoaprimoramento em meio aos obstáculos, ajudando-lhe a definir metas condizentes com a realidade, já que a Lua transita entre o setor de crise e o das ideias, da fase cheia à minguante.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Usar a criatividade para dinamizar recursos é fundamental. Seu lado fraterno e colaborativo tende a ficar em evidência. Contudo, procure controlar os gastos, visto que a Lua transita no eixo amizades-material e entre as fases cheia e minguante.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

