Horóscopo do dia (02/07): previsão do seu signo para hoje, domingo

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, domingo, 2 de julho (02/07); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 2 de julho (02/07). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua harmonizada a Vênus e Marte.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Neste momento, procure se mostrar prestativa sem se sobrecarregar. Sua postura receptiva tende a contribuir com prazeres coletivos, visto que a Lua na casa espiritual segue harmonizada a Vênus e Marte. Contudo, idealizar as pessoas pode causar frustrações.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

As experiências íntimas tendem a ser prazerosas com a Lua harmonizada a Vênus e Marte no circuito da vida privada, mas Netuno pode pedir mais cautela nos gastos. A Lua Cheia na casa espiritual pode motivar você a expandir os horizontes. Contudo, é preciso evitar excessos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Procure ter moderação com os gastos. Você tende a se abrir aos prazeres coletivos com a Lua na área de relacionamentos em harmonia a Vênus e Marte. Contudo, é importante ser cuidadosa ao compartilhar sua intimidade, devido à tensão com Netuno.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

A Lua no setor das rotinas segue harmonizada a Vênus e Marte, podendo apontar um envolvimento prazeroso com o dia a dia, embora a tensão com Netuno tende a demandar cautela nos gastos. É necessário ajustar seus interesses com o entorno imediato.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Tente combater excessos e dar valor às práticas saudáveis. As demandas sociais tendem a se mostrar convidativas com a Lua na casa dos prazeres harmonizada a Vênus e Marte. Contudo, Netuno pode alertar para a necessidade de zelar pela intimidade.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Procure ser moderada na exposição social. O exercício da criatividade na gestão do lar ganha corpo com a Lua no setor doméstico harmonizada a Vênus e Marte, embora o trato com as pessoas ao redor possa lhe render frustrações. Cuidado!

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

A Lua Cheia na área familiar tende a motivar o envolvimento na vida doméstica, mas é preciso ter moderação. Você pode se mostrar mais empática e colaborativa com a Lua harmonizada a Vênus e Marte, embora Netuno alerte sobre a necessidade de respeitar a privacidade.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Sua postura tende a ficar generosa e prestativa com a Lua na área material harmonizada a Vênus e Marte, mas Netuno pode pedir cautela nos gastos. Procure ser mais moderada ao se manifestar sobre temas polêmicos, sobretudo nesta fase.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Tente aprimorar a gestão financeira. A Lua em seu signo segue harmonizada a Vênus e Marte, podendo oportunizar a interação social e a fruição de prazeres. Contudo, a tensão com Netuno tende a pedir cuidado com a vida privada e as relações familiares.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Busque fazer acordos e evitar divergências. A tendência é que você se mostre criativa e dinâmica na gestão dos desafios, embora no trato humano seja importante resgatar a solidariedade, pois a Lua na área de crise segue harmonizada a Vênus e Marte e tensionada a Netuno.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Tente encarar os desafios de maneira racional e objetiva. A interação social tende a se mostrar divertida, visto que a Lua na casa das amizades segue harmonizada a Vênus e Marte. Contudo, é preciso moderar os gastos com o lazer, devido à tensão com Netuno.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

As demandas práticas tendem a lhe estimular com a Lua na casa do trabalho harmonizada a Vênus e Marte. Mas é preciso evitar seguir os instintos, ignorando o planejamento, devido à tensão com Netuno. Procure ser mais diplomática nas amizades.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos

Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para sábado, 1º de julho (01/07)