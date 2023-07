Horóscopo do dia (01/07): previsão do seu signo para hoje, sábado

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, sábado, 1º de julho (01/07); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sábado, 1º de julho (01/07). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua harmonizada a Vênus e Marte.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

A Lua no setor espiritual segue harmonizada a Vênus e Marte, o que tende a nutrir sua autoestima e força de vontade. Isso lhe leva a conquistar seus objetivos e a deixar sua marca no mundo. Contudo, é preciso ter cuidado com ações precipitadas frente aos obstáculos.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Procure manter a discrição sobre suas ambições. A Lua harmonizada a Vênus e Marte no circuito da vida íntima tende a sugerir fortalecimento interior em meio às tarefas domésticas e aos prazeres introspectivos ou em companhias seletas.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Convém atuar com cautela e diplomacia nas relações de trabalho. Simpatia e dinamismo tendem a aflorar em sua postura com a Lua na área de relacionamentos em harmonia com Vênus e Marte, o que ajuda com suas amizades e o diálogo, que pode se tornar mais prazeroso.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Dinamismo e criatividade podem permear sua atuação no dia a dia, o que ajuda com uma gestão eficaz e prazerosa, pois a Lua no setor das rotinas se harmoniza a Vênus e Marte. Mas tente não forçar seus limites e busque analisar os riscos frente a possíveis imprevistos.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Sua postura confiante tende a se mostrar um diferencial, o que lhe rende experiências aprazíveis, já que a Lua no setor social se harmoniza a Vênus e Marte. Contudo, procure evitar extravagâncias que comprometam sua imagem e suas finanças neste momento.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

É importante se relacionar de modo harmonioso com o entorno imediato, tendo cautela com discursos críticos ao lidar com possíveis desafios. A Lua se harmoniza com Vênus e Marte no eixo familiar-crise, podendo favorecer o recolhimento e a introspecção em prol do fortalecimento interior.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Busque se mostrar otimista, mas também prudente ao tomar decisões. Sua postura tende a ficar mais amigável e aberta a colaborações com a Lua no setor comunicativo em harmonia com Vênus e Marte, a fim de amenizar o estresse relacionado à gestão do cotidiano.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Sua flexibilidade tende a ser favorável às demandas práticas, o que gera eficácia na gestão do cotidiano e do trabalho, já que a Lua na área material se harmoniza a Vênus e Marte. Contudo, é preciso ter cautela com os gastos financeiros, especialmente quando se trata de lazer.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Com a Lua em seu signo em harmonia com Vênus e Marte, a autoconfiança tende a se elevar, motivando-lhe a expandir seu raio de ação frente aos seus objetivos e a se mostrar sociável em suas relações. Contudo, procure manter discrição sobre a vida privada.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Tente ter mais paciência para obter os resultados, buscando respeitar o tempo dos processos. Você tende a ser guiada pelo otimismo e proatividade na gestão dos desafios, o que ajuda com ações pontuais e eleva o ânimo do entorno, pois a Lua se harmoniza a Vênus e Marte no circuito de crise.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

O momento pode pedir mais prudência com os gastos. As relações pessoais e o diálogo tendem a ficar mais divertidos com a Lua no setor das amizades em harmonia com Vênus e Marte, já que sua simpatia e desenvoltura afloram. Mas é preciso conciliar as demandas com sua situação financeira.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Procure moderar suas ambições, especialmente na interação com o entorno. Sua relação com o trabalho tende a se mostrar mais estimulante, com a Lua harmonizada a Vênus e Marte no circuito profissional. Contudo, é importante ter limites, a fim de evitar excesso de responsabilidades.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

