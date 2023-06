Horóscopo do dia (30/06): previsão do seu signo para hoje, sexta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, sexta, 30 de junho (30/06); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sexta, 30 de junho (30/06). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão entre Lua e Saturno.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Netuno na área de crise pode dar vazão a seus medos, mas é preciso enfrentar os desafios com resiliência. Lua e Saturno no eixo espiritual-crise tendem a deixar em evidência o conflito entre buscar caminhos de expansão e o excesso de cautela. Por isso, busque usar o bom senso no processo decisório.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Tente não idealizar as pessoas para evitar decepções. A Lua no setor íntimo e tensionada a Saturno no setor de amizades pode lhe fazer tanto se preservar, como também atender às demandas sociais. Procure focar na privacidade, mas é preciso evitar se isolar, dando valor ao círculo de confiança.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

A tensão entre Lua e Saturno no eixo relacionamentos-trabalho tende a evidenciar o conflito entre o trabalho em equipe e a necessidade de autonomia, o que exige diplomacia para estabilizar esse quadro. Procure revisar as metas profissionais e evitar ilusões.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Busque rever seu plano de ação e atuar de forma pontual, sem deixar que as limitações abalem sua fé em si mesma. Restrições no dia a dia tendem a lhe deixar insegura e prejudicar as ações em curso, pois Lua e Saturno entram em tensão nos setores da rotina e espiritual.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

A expressão emocional pode encontrar entraves frente à quadratura Lua-Saturno no segmento social-íntimo, por isso busque dar valor aos ambientes que façam você se sentir seguro. Convém identificar padrões negativos que minem a autoconfiança, pois Netuno retrograda no setor íntimo.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Procure não se deixar abalar e busque evitar alimentar vínculos negativos. Com Lua e Saturno em tensão no segmento família-relacionamentos, desafios interpessoais tendem a se fazer presentes, o que demanda não só equilíbrio emotivo, como também capacidade diplomática.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Lua e Saturno tensionados no eixo comunicação-cotidiano tendem evidenciar desafios que reduzem sua capacidade expressiva e levam a uma vontade de se fechar em si mesma. Busque externar suas ideias com mais transparência e de forma pontual para evitar procrastinação.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Convém dar valor ao conforto do lar e aos lazeres econômicos, evitando buscar formas de compensar suas carências. O emocional pode se cercar de conforto material com a Lua na área financeira, conflitando com a prudência suscitada por Saturno na social.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

A falta de suporte emocional e prático das pessoas do entorno pode lhe render decepções e reprimir seus movimentos, já que Lua e Saturno entram em tensão. É fundamental ter autonomia e não idealizar suas relações para evitar frustrações.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

As dificuldades podem prejudicar sua capacidade de raciocínio e de expressão, já que Lua e Saturno entram em tensão. Tente externar seus pontos de vista com imparcialidade e transparência, a fim de evitar mal entendidos neste momento astrológico.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Tente adotar uma relação mais tranquila com o dinheiro. Desafios territoriais tendem a tomar corpo frente à tensão Lua-Saturno entre o setor de amizades e o material, o que lhe deixa na defensiva e prejudica as ações em grupo. É fundamental respeitar o espaço e as opiniões do entorno.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Situações de instabilidade profissional podem prejudicar a autoestima e a deixar você insegura sobre os caminhos a seguir, visto que Lua e Saturno formam tensionam entre o setor do trabalho e seu signo. Busque investir em autocuidado e resgatar sua capacidade de adaptação.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos

Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para quinta, 29 de junho (29/06)