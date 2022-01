Horóscopo do dia (23/01): previsão do seu signo para hoje, domingo

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, domingo, 23 de janeiro (23/01); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 23 de janeiro (23/01). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão Lua-Vênus.

Sobre o assunto Inferno Astral: o que é, quando ocorre e como ele afeta seu signo

Signo: tudo sobre horóscopo e os 12 signos do zodíaco

Horóscopos: entenda as características de cada signo

Previsões 2022: veja o que os astros reservam para o novo ano

O que esperar de 2022? O ano segundo o tarô, a astrologia e a numerologia

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

É preciso apoiar quem precisa, sem absorver os dramas emocionais, como alerta a tensão Lua-Vênus. O círculo de confiança é marcado pela compreensão e cumplicidade frente à harmonia lunar com Sol, Mercúrio e Saturno no circuito dos relacionamentos, o que eleva a qualidade da convivência.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Como alerta a tensão Lua-Vênus, tente não encarar os desafios como frustrações pessoais. A Lua se harmoniza com Sol, Mercúrio e Saturno no circuito do trabalho, apurando sua percepção sobre as demandas do dia a dia e a objetividade na condução dos afazeres, contribuindo com processos de qualidade.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Busque não negligenciar as necessidades íntimas, devido à Vênus tensionada. O intelecto pode buscar estímulos, elevando a fruição cultural e promovendo conversas de alta qualidade, conforme aponta a harmonia lunar com Sol, Mercúrio e Saturno no eixo social-espiritual.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

O trato humano pode vivenciar contratempos afetivos com a tensão Lua-Vênus. Tente não deixar que afetem a convivência. A Lua transita na área familiar e se harmoniza a Sol, Mercúrio e Saturno, o que lhe faz ter mais envolvimento intelectual com as demandas domésticas, favorecendo o planejamento.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Procure não menosprezar as necessidades emocionais. Esta fase pode se mostrar favorável à articulação de interesses nas relações e também acordos em benefício das parcerias desenvolvidas no cotidiano, visto que a Lua no setor comunicativo se harmoniza com Sol, Mercúrio e Saturno.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Como alerta Vênus tensionada, tente não deixar que o foco na utilidade afete o lado bom da vida. Busque reservar momentos para se divertir. Sua postura pode ficar mais atenta com os aspectos práticos do cotidiano, considerando que a Lua na área material se harmoniza com Sol, Mercúrio e Saturno.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Procure evitar julgar as pessoas. A passagem da Lua por seu signo, em harmonia a Sol, Mercúrio e Saturno, pode despertar prazeres em ambientes intelectualmente estimulantes, embora a tensão venusiana alerte para a necessidade de superar desafetos que afetem essa interação.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Busque evitar reagir emocionalmente a possíveis conflitos interpessoais, como alerta a tensão Lua-Vênus. A Lua na área de crise forma trígonos com Sol, Mercúrio e Saturno no setor familiar, podendo contribuir com seu entendimento sobre os fatores que precisam de ajuste.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Mais atenção nas finanças e tente evitar gastos movidos por prazeres, como alerta a quadratura Lua-Vênus. As relações humanas podem entrar em uma fase de maior entendimento frente à harmonia lunar com Sol, Mercúrio e Saturno e isso contribui com o intercâmbio de ideias.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Procure não descuidar das suas necessidades emocionais. Seu desempenho no cotidiano tende a se revestir de objetividade e senso crítico, o que lhe ajuda a tomar decisões seguras quanto às prioridades, conforme aponta a harmonia lunar com Sol, Mercúrio e Saturno no eixo trabalho-finanças.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Vênus no setor de crise quadra com a Lua e sugere desafios afetivos, mas não deixe que abalem a autoestima ou prejudiquem o trato humano. A Lua se harmoniza com Sol, Mercúrio e Saturno entre o setor espiritual e seu signo, fortificando seus valores e elevando a qualidade da fruição intelectual.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Tente buscar privacidade, pois a tensão Lua-Vênus aponta conflitos entre o privado e o público. Os processos reflexivos são essenciais, devido à harmonia lunar com Sol, Mercúrio e Saturno no circuito de crise. Você tende a conseguir avaliar o que pede enfrentamento e as providências possíveis.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos

Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para sábado, 22 de janeiro (22/01).

Tags