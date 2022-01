Horóscopo do dia (22/01): previsão do seu signo para hoje, sábado

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, sábado, 22 de janeiro (22/01); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sábado, 22 de janeiro (22/01). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a harmonia Lua-Sol-Mercúrio.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Tente aproveitar os prazeres com responsabilidade e em companhia segura, como sinaliza a harmonia entre Lua, Sol e Mercúrio. Cuidado com seus hábitos e os gastos financeiros, devido aos aspectos tensos entre Lua, Marte e Netuno no eixo cotidiano-espiritualidade-crise.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

É preciso valorizar o círculo de confiança, como aponta a iminente harmonia Lua-Sol-Mercúrio. Lua, Marte e Netuno se aspectam de modo tenso entre o circuito social e o setor íntimo, podendo sinalizar a importância de delimitar o que é público e o que é privado para se preservar de interferências.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Procure evitar o convívio forçado e tente relaxar, pois Lua, Sol e Mercúrio se harmonizam no eixo social-espiritual. Posturas dramáticas tendem a afetar a gestão do cotidiano e possibilitar conflitos, dada a tensão entre Lua, Marte e Netuno no eixo família-relacionamentos-trabalho.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Busque cultivar autocontrole e dar valor ao que você tem de bom em casa, já que Lua, Sol e Mercúrio se harmonizam no circuito íntimo. Lua, Marte e Netuno tensionados no eixo comunicação-cotidiano-espiritualidade podem destacar insatisfações que lhe levem a agir de forma impulsiva.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Dada a iminência da harmonia Lua-Sol-Mercúrio, busque valorizar o convívio com seus pares. O descontrole financeiro tende a aflorar com Lua, Marte e Netuno tensionados. Por isso, tente controlar seus impulsos e acalmar seu desejo por diversão, optando por lazeres seguros e econômicos.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Tente se ocupar com as tarefas, que podem lhe trazer grande prazer, dada a proximidade da harmonia Lua-Sol-Mercúrio. As relações tendem a conflitar frente à tensão Lua-Marte-Netuno entre seu signo e o circuito íntimo. Com isso, é provável que a convivência se torne nociva.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Procure cuidar do seu bem-estar, pois a harmonia entre Lua, Sol e Mercúrio pode lhe trazer mudança de perspectiva. Os obstáculos são vividos com muito drama, afetando o discurso e a tomada de decisões, como aponta a tensão Lua-Marte-Netuno no eixo crise-comunicação-cotidiano.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Busque cultivar quietude e valorizar prazeres intelectuais, pois a harmonia lunar com Sol e Mercúrio pode promover bem-estar doméstico. Disputas territoriais tendem a aflorar com Lua, Marte e Netuno tensionados entre o circuito social e o setor material, gerando frustrações nas relações.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

É necessário relaxar e vivenciar prazeres com seus afetos, como sugere a iminente harmonia Lua-Sol-Mercúrio. Preocupações com a vida profissional e familiar tendem a tomar corpo com Lua, Marte e Netuno tensionados entre o setor do trabalho, seu signo e a área doméstica, prejudicando seu bem-estar.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Procure buscar o caminho do fortalecimento, como sinaliza a iminente harmonia Lua-Sol-Mercúrio. Os problemas tendem a se mostrar desgastantes para o corpo, as emoções e o espírito agora que Lua, Marte e Netuno conflitam nas áreas espiritual, de crise e comunicativa. Não force seus limites.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Tente seguir seus caminhos, que se dinamizam com a harmonia entre Lua, Sol e Mercúrio. Lua, Marte e Netuno tensionados no circuito patrimonial e no setor de amizades podem alertar quanto ao risco de se deixar influenciar por outros estilos de vida, abalando a estabilidade financeira.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Talvez seja hora de ser autossuficiente, como sinaliza a iminente harmonia Lua-Sol-Mercúrio. O compartilhamento de responsabilidades tende a se mostrar ineficaz e fonte de conflitos, pois a tensão Lua-Netuno-Marte aponta esforços desproporcionais de algumas pessoas.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

