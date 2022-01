Horóscopo do dia (20/01): previsão do seu signo para hoje, quinta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, quinta, 20 de janeiro (20/01); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quinta, 20 de janeiro (20/01). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o encontro do Sol com Mercúrio.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Procure se abrir às parcerias, pois as pessoas tendem a lhe apresentar propostas interessantes. O Sol ingressa no setor de amizades e encontra Mercúrio, podendo despertar fraternidade nas relações humanas e exaltando as ações realizadas no seio da coletividade.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

O brilhantismo de suas ideias pode lhe garantir posição de destaque e de liderança nos empreendimentos em curso, inspirando e guiando o entorno. Sua vida profissional segue caminhos intelectualmente prósperos, já que o Sol adentra o setor do trabalho, vindo a encontrar Mercúrio.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Os estudos tendem a ganhar nova roupagem e as viagens despertam especial interesse. O ingresso do Sol no setor espiritual e seu encontro com Mercúrio podem lhe colocar no caminho do autoconhecimento, favorecendo ainda com a expansão dos horizontes intelectuais.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Busque identificar o que deve ser renovado e se dedicar a ações de sustentabilidade no cotidiano. O Sol encontra Mercúrio tende a fortalecer o círculo de confiança e iluminar possibilidades de superação de desafios inerentes à vida privada, do ponto de vista afetivo e do patrimonial.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Tente aproveitar o alcance das redes virtuais para se articular com as pessoas, devido à pandemia ainda em curso. O Sol passa a transitar na área de relacionamentos e encontra Mercúrio, destacando fase de companheirismo nas relações humanas, que se nutre de aprendizado mútuo.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Eleva-se sua produtividade e a rotina pode ficar mais dinâmica. A entrada do Sol na área da saúde tende a sugerir período em que sua vitalidade se fortifica, o que lhe deixa disposta a aperfeiçoar o dia a dia e mais aberta ao trato interpessoal, já que o astro-rei encontra Mercúrio.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

A popularidade pode beneficiar suas relações de forma geral, dada a sua capacidade de escuta e diálogo. Prazeres intelectuais tendem a tomar corpo com o ingresso do Sol no setor social e seu encontro com Mercúrio, enquanto que você se abre à articulação de ideias e fortifica suas redes.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Procure dar valor ao intercâmbio de pensamento com o entorno, pois boas ideias e acordos importantes podem surgir. O Sol ingressa no setor da família e encontra Mercúrio, contribuindo com maior entendimento sobre as necessidades do dia a dia e da comunicação com seus conviventes.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Busque aprimorar a qualidade da informação e difundir conhecimento. Com a entrada do Sol no setor da comunicação, sua capacidade dialógica pode ganhar força, contribuindo com a defesa dos interesses, com parcerias e com o incremento da produção intelectual, pois o astro-rei encontra Mercúrio.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Tente estudar como otimizar recursos e promover sustentabilidade. Sua capacidade empreendedora tende a se elevar com o ingresso do Sol na área material e seu encontro com Mercúrio, permitindo-lhe avaliar seu desempenho na condução da vida cotidiana e a melhorar os investimentos.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

É preciso aprimorar conhecimento e cuidar do corpo. O trânsito do Sol em seu signo encontra o de Mercúrio, podendo evidenciar o lado carismático da sua personalidade, além de sua inteligência e capacidade dialógica. As parcerias tendem a ser beneficiadas de modo geral.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Mercúrio em conjunção pode nutrir sua capacidade de raciocínio, contribuindo com a articulação de ideias no processo de superação. O setor de crise recebe o trânsito do Sol, sugerindo que os desafios ficam mais evidentes, pois o astro-rei os ilumina para que providências sejam tomadas.

