Horóscopo do dia (19/01): previsão do seu signo para hoje, quarta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, quarta, 19 de janeiro (19/01); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quarta, 19 de janeiro (19/01). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a harmonização da Lua com Marte.

Sobre o assunto Inferno Astral: o que é, quando ocorre e como ele afeta seu signo

Signo: tudo sobre horóscopo e os 12 signos do zodíaco

Horóscopos: entenda as características de cada signo

Previsões 2022: veja o que os astros reservam para o novo ano

O que esperar de 2022? O ano segundo o tarô, a astrologia e a numerologia

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Tente fazer escolhas sensatas, considerando as medidas sanitárias de combate à pandemia. Lua e Marte em trígono no eixo social-espiritual podem despertar seu lado descontraído, o que lhe motiva ao usufruto dos prazeres, embora a falta de critério apontada por Saturno oposto à Lua aponte prejuízos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Procure não adiar ações importantes, como alerta Saturno tensionado no setor do trabalho. O recolhimento pode se mostrar positivo para seu bem-estar físico e emotivo, o que lhe ajuda a repor as energias e a colocar o pensamento em ordem, conforme sugere o trígono Lua-Marte no circuito íntimo.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Busque não deixar que falte diplomacia, especialmente diante de polêmicas e conflitos interpessoais. É preciso exercitar a escuta. Afloram a autoconfiança e desenvoltura no discurso com a harmonia Lua-Marte no eixo comunicação-relacionamentos, destacando seu papel articulador na coletividade.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Como alerta Saturno tensionado, procure não negligenciar o descanso, pois a mente e o corpo merecem eventuais pausas. Você tende a se mostrar prestativa, em que Lua e Marte se harmonizam no segmento material-cotidiano, ajudando a dinamização dos processos e mantendo os compromissos em dia.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

As pessoas podem se sentir estimuladas pela sua paixão. Cuidado, porém, com a falta de diplomacia ao lidar com pontos de vista diferentes, como aponta Saturno tensionado no setor de relacionamentos. Lua e Marte formam trígono entre seu signo e o setor social, o que lhe deixa mais expressiva.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Nem tudo pode ser resolvido de prontidão, como aponta Saturno tensionado. Tente não deixar que isso gere pessimismo. Momento de união familiar em prol da solução de desafios, tendo você como figura importante, já que Lua e Marte se harmonizam entre o setor de crise e o doméstico.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Cuidado para que seus métodos não conflitem com os do entorno, devido à oposição Lua-Saturno. O trânsito lunar na área de amizades se aspecta em trígono com o de Marte no setor comunicativo, podendo despertar sua capacidade de liderança e lhe motivar a atuar em grupo.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Tente lidar com pendências que pedem tempo de maturação, como sugere a oposição Lua-Saturno. Durante este momento astrológico, proatividade e dedicação tendem a lhe guiar na gestão das demandas, dinamizando processos e recursos, além de lhe ajudar a cumprir metas em curto prazo.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Procure evitar divulgar suas ideias e tente zelar por privacidade, devido a tensão lunar com Saturno na área comunicativa. Lua e Marte se harmonizam entre o setor espiritual e seu signo, podendo nutrir sua força de vontade e lhe fazendo vivenciar situações novas.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Saturno tensionado na área material tende a reforçar a necessidade de cautela. A vontade de solucionar os desafios pode ser grande, mas com o trígono Lua-Marte no circuito de crise o recuo temporário se mostra a melhor estratégia. Dessa forma, você pode estruturar ações a serem implementadas.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Busque evitar julgar os outros. A coletividade pode pedir maior engajamento frente às oportunidades de atuação em parceria, já que Lua e Marte se harmonizam no eixo relacionamentos-amizades. Tente flexibilizar a mente e saber lidar com as diferenças, como alerta Saturno tensionado em seu signo.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Com Saturno tensionado na área de crise, procure evitar pecar pela precipitação, buscando avaliar suas opções antes de agir. O dia a dia tende a se dinamizar com Lua e Marte harmonizados entre o setor da rotina e o do trabalho, que lhe trazem maior disposição perante a vida.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos



Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para terça, 18 de janeiro (18/01).

Tags