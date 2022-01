Horóscopo do dia (18/01): previsão do seu signo para hoje, terça

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, terça, 18 de janeiro (18/01); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, terça, 18 de janeiro (18/01). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão lunar com Mercúrio, Saturno e Urano.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Procure se cercar de informações e avaliar os riscos em jogo antes de fazer investimentos. A Lua se aspecta de modo tenso com Mercúrio, Saturno e Urano no segmento social-material, alertando para a necessidade de planejar as ações, conciliando-as com os recursos disponíveis.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Busque se organizar e estabelecer prioridades. As demandas do dia a dia podem lhe sobrecarregar, fazendo com que você tenha reações impulsiva, visto que a Lua forma aspectos tensos com Mercúrio, Saturno e Urano entre as áreas familiar, profissional e seu signo.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Tente não forçar acordos, eles precisam surgir naturalmente. O convívio pode ficar suscetível ao estresse diante da tensão lunar com Mercúrio, Saturno e Urano entre o circuito comunicativo e o setor de crise. É preciso ter autocontrole emotivo e atenção nos argumentos.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Disciplina e bom senso se mostram essenciais. Procure buscar acordos que delimitem a atuação das pessoas nas ações em grupo. A Lua forma ângulos tensos com Mercúrio, Saturno e Urano entre o circuito patrimonial e o setor de amizades, podendo lhe predispor a extravagâncias financeiras.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Que tal somar esforços? A competitividade pode se elevar no trato interpessoal, afetando as parcerias em curso, pois a Lua se estressa com Mercúrio, Saturno e Urano entre seu signo, o setor de relacionamentos e o profissional. Busque defender seus interesses, sendo ética e justa.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Acordos costumam depender de flexibilidade, por isso tenha atenção. Os aspectos tensos que a Lua realiza com Mercúrio, Saturno e Urano podem alertar para a necessidade de avaliar os problemas antes de agir, pois a interpretação equivocada dos fatos tende a levar a falhas de percurso.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Procure preservar sua individualidade e seus relacionamentos. Discrição e diplomacia podem ser de suma importância. O circuito social tende a conflitar com o setor íntimo frente aos aspectos tensos que a Lua realiza com Mercúrio, Saturno e Urano. Tente separar a vida privada da pública.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

É necessário cultivar e transmitir serenidade, além de promover acordos. O estresse pode aflorar no dia a dia, prejudicando o convívio e a qualidade das ações, devido aos aspectos tensos entre Lua, Mercúrio, Saturno e Urano nos setores profissional, familiar e de relacionamentos.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Cuidado com a qualidade da informação. Tente negociar soluções e não impor seus pontos de vista. Distúrbios na comunicação podem ser apontados pela tensão lunar com Mercúrio, Saturno e Urano entre o circuito das ideias e o setor do cotidiano, abrindo caminho para mal entendidos e conflitos.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Busque poupar e prestar atenção às oscilações do mercado financeiro. O senso crítico tende a ficar comprometido diante da tensão entre Lua, Mercúrio, Saturno e Urano no circuito patrimonial e o setor social. Isso pode lhe predispor a realizar investimentos de risco que vão na contramão da cautela.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Procure flexibilizar o pensamento e fazer acordos. A relação tensa entre Lua, Mercúrio, Saturno e Urano tende a apontar para defasagem dos interesses, abrindo espaço para intrigas familiares e rupturas no círculo privado, já que conecta o setor de relacionamentos, seu signo e a área familiar.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Procure encarar objetivamente os problemas e flexibilizar a postura com seus pares. Afloram desafios com a Lua tensionada a Mercúrio, Saturno e Urano entre os setores relacionados ao cotidiano, às crises e à comunicação, prejudicando a gestão das rotinas e estressando suas relações.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

