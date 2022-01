Horóscopo do dia (17/01): previsão do seu signo para hoje, segunda

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, segunda, 17 de janeiro (17/01); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, segunda, 17 de janeiro (17/01). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral são os movimentos de Lua e Sol se movimentando entre os signos.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Tente aperfeiçoar o círculo de confiança e as parcerias, pois a Lua chega ao setor de relacionamentos e o Sol ao das amizades. A Lua Cheia na área familiar abre o céu da semana, destacando a importância de equilibrar os interesses com seus conviventes e dar valor ao que traz harmonia ao dia a dia.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Busque melhorar os processos ligados à rotina e ao trabalho, já que a Lua chega à área do cotidiano e o Sol à casa profissional. A Lua Cheia no setor comunicativo pode sugerir aflorar de ideias e intensificação do discurso, por isso procure zelar pela qualidade do conteúdo.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Procure estruturar sua vida no âmbito interpessoal e das ideias, visto que a Lua chega ao setor social e o Sol ao espiritual. A Lua Cheia na área material inaugura o céu da semana, de modo que as demandas práticas podem ganhar corpo e as finanças começam a pedir maior empenho.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

É importante ajustar seus interesses com o entorno para aprimorar a convivência, pois a Lua chega ao setor familiar e o Sol ao íntimo. A Lua Cheia em seu signo tende a lhe colocar no centro das prioridades, o que lhe ajuda a definir metas que guiarão seus passos nos próximos dias.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Busque se mostrar aberta ao diálogo e aos acordos, já que a Lua chega ao setor comunicativo e o Sol ao dos relacionamentos. A Lua Cheia na área de crise tende a lhe confrontar com obstáculos, ajudando-lhe a entender com o que precisa ser ajustado e a estabelecer um plano de ação.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Tente se articular com o entorno, a fim de implantar ações que elevem a qualidade das rotinas, já que a Lua chega ao setor material e o Sol ao do cotidiano. A Lua Cheia na área das amizades pode despertar seu lado fraterno e prestativo, favorecendo o trato interpessoal.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

É preciso estruturar projetos pessoais e articular parcerias, pois a Lua chega a seu signo e o Sol à casa social. A Lua Cheia na área do trabalho tende a evidenciar sua capacidade de gestão, além de dar corpo a empreendimentos que vinham sendo amadurecidos recentemente.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

O Sol adentra a área relacionada à família, fortificando os vínculos pessoais. A Lua Cheia na casa espiritual pode lhe conectar com ideais elevados, fazendo-lhe expandir seus horizontes. Mais atenção aos fatores que precisam de ajuste, pois a Lua chega ao setor de crise.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Este momento astrológico tende a oportunizar acordos em benefício de suas parcerias. A Lua Cheia na área íntima inaugura o céu da semana, dando vazão a suas contradições. Sendo assim, procure aproveitar para fazer o exercício de autoconhecimento, a fim de que ajustes sejam feitos.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Empreendimentos tendem a gerar ganhos efetivos, já que a Lua chega à casa do trabalho e o Sol à material. O momento evidencia oportunidades de articulação interpessoal que favorecem a gestão do cotidiano, mas ajustes se revelam necessários, devido à Lua Cheia na área de relacionamentos.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Devido a Lua chegar ao setor espiritual e o Sol ingressar eu seu signo, a fase favorece a expansão de metas pessoais. A Lua Cheia na área do cotidiano pode oportunizar a organização dos afazeres, de modo a dar conta das responsabilidades e elevar a qualidade do cotidiano.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

As necessidades pessoais tendem a se fazer presentes durante este ciclo, levando a uma tomada de postura eficaz frente às dificuldades. A Lua Cheia na área social inaugura o céu da semana, podendo estimular a articulação de parcerias em prol do bem-estar coletivo.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

