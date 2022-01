Horóscopo do dia (14/01): previsão do seu signo para hoje, sexta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, sexta, 14 de janeiro (14/01); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sexta, 14 de janeiro (14/01). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é .

Sobre o assunto Inferno Astral: o que é, quando ocorre e como ele afeta seu signo

Signo: tudo sobre horóscopo e os 12 signos do zodíaco

Horóscopos: entenda as características de cada signo

Previsões 2022: veja o que os astros reservam para o novo ano

O que esperar de 2022? O ano segundo o tarô, a astrologia e a numerologia

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Tente evitar se envolver em problemas de terceiros, já que a tensão lunar com Netuno e Marte sugere desgaste. A cumplicidade pode marcar as relações humanas com a Lua no setor comunicativo harmonizada a Mercúrio e Saturno, nutrindo confidências e fortificando os vínculos de confiança.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Cuidado com a intolerância para evitar conflitos interpessoais, como aponta a tensão lunar com Netuno e Marte. Aflora seu lado criterioso com a Lua no setor material harmonizada a Mercúrio e Saturno, o que lhe faz se cercar de informação de qualidade e a buscar metas precisas.

Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Conflitos interpessoais podem tomar corpo diante da tensão com Netuno e Marte, o que pede diplomacia. Lua, Mercúrio e Saturno persistem harmonizados entre seu signo e o setor espiritual, ajudando com o autoconhecimento e o pensamento crítico, elevando a eficácia de suas iniciativas no dia a dia.

Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Não é momento para experimentações, pois é necessário direcionar o foco para processos muito bem estruturados. Os desafios pedem inteligência emocional e capacidade de ponderação, já que a Lua na área de crise se harmoniza a Mercúrio e Saturno, e forma aspectos tensos com Netuno e Marte.

Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Talvez seja preciso manter a discrição. As parcerias apoiadas em afinidades intelectuais e relações de confiança podem se beneficiar dos trígonos que a Lua realiza com Mercúrio e Saturno, embora a tensão com Netuno e Marte alerte para a necessidade de cultivar autocontrole emotivo.

Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

O rigor excessivo tende a estressar suas parcerias, devido a Netuno e Marte tensionados. Tente relaxar! O senso de dever pode falar mais alto, o que lhe faz se dedicar às responsabilidades cotidianas e ao planejamento da vida, pois a Lua se harmoniza a Mercúrio e Saturno no circuito do trabalho.

Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Busque exercitar a escuta sem dar força a conflitos. O amadurecimento de ideias e projetos continua em destaque com a Lua no setor espiritual harmonizada a Mercúrio e Saturno. Cuidado com a tendência a impor seus pontos de vista para o entorno, como alertam Netuno e Marte tensionados.

Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

É preciso manter a discrição, pois os aspectos tensos com Netuno e Marte sinalizam interferências externas e tensões sociais. Persistem os trígonos que a Lua no setor íntimo realiza com Mercúrio e Saturno, favorecendo o recolhimento como caminho de reflexão e amadurecimento.

Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Busque usar as palavras para conciliar. A comunicação pode se mostrar fundamental, podendo levar a acordos importantes ou colocar tudo a perder, já que a Lua no setor de relacionamentos se harmoniza com Mercúrio e Saturno e conflita com Netuno e Marte. É fundamental ter diplomacia.

Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Tente suavizar a postura, que pode ter reações dramáticas frente à tensão com Netuno e Marte. Sua capacidade de gestão tende a se revestir de forte senso crítico, o que lhe ajuda a avaliar as situações e a buscar soluções, já que a Lua no setor do cotidiano se harmoniza a Mercúrio e Saturno.

Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Procure evitar se envolver em polêmicas, pois Netuno e Marte tensionados sugerem possíveis conflitos. O intelecto pode buscar estímulos, fazendo-lhe valorizar atividades culturais e a intercambiar ideias, como sugere a Lua no setor de prazeres harmonizada a Mercúrio e Saturno.

Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Busque controlar a ansiedade e não se deixar levar por falsas oportunidades, como alertam Netuno e Marte tensionados. Persiste a harmonia lunar com Mercúrio e Saturno no eixo familiar-crise, beneficiando a avaliação dos desafios pessoais e o pensamento estratégico para superá-los.

Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos



Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para quinta, 13 de janeiro (13/01).

Tags