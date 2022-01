Horóscopo do dia (13/01): previsão do seu signo para hoje, quinta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, quinta, 13 de janeiro (13/01); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quinta, 13 de janeiro (13/01). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua harmonizada a Mercúrio e Saturno.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Busque encarar a verdade como algo que liberta e tente não alimentar ilusões. A harmonia lunar com Mercúrio e Saturno no eixo comunicação-amizades pode levar ao amadurecimento de interesses que fortifica o círculo de confiança, embora esta fase possa apontar desilusões ao longo do caminho.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

É preciso ser seletiva nas companhias, já que Júpiter e Netuno tensionados na área de amizades sugerem prejuízos. O pensamento crítico e o senso de responsabilidade podem ficar apurados com a Lua harmonizada a Mercúrio e Saturno no circuito finanças-trabalho, elevando sua capacidade de gerir.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

O choque de realidade tende a lhe ajudar em suas reflexões. A Lua em seu signo se harmoniza a Mercúrio e Saturno na área espiritual, podendo sugerir amadurecimento em seus projetos. Além disso, você se liberta de falsas expectativas, devido a Júpiter e Netuno tensionados no setor profissional.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Desilusões podem fazer parte do jogo, como apontam Júpiter e Netuno tensionados na área espiritual. A harmonia lunar com Mercúrio e Saturno no circuito de crise tende a favorecer a compreensão dos problemas, ajudando-lhe a lidar com o presente e também a planejar o futuro.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Busque escutar pessoas experientes e que tenham pensamento crítico. Júpiter e Netuno tensionados podem alertar contra o excesso de idealizações. Durante este momento astrológico, a interação humana tende a pedir reserva emotiva e disponibilidade para fazer acordos.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Procure não se desestabilizar por dramas alheios, conforme alertam Júpiter e Netuno tensionados. Tente fazer atividades analíticas para exercitar o senso crítico, como aponta a Lua harmonizada a Mercúrio e Saturno no circuito profissional. Com isso, a gestão do trabalho e do cotidiano se beneficia.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

É importante identificar pontos de ajuste no cotidiano, pois Júpiter e Netuno tensionados apontam possíveis falhas. Lua, Mercúrio e Saturno harmonizados no eixo espiritual-social podem levar ao amadurecimento de questões que norteiam sua vida, o que lhe ajuda a avaliar criticamente as opções.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Busque preservar sua individualidade, visto que Júpiter e Netuno tensionados na área social não recomendam se afastar do círculo de confiança. O pensamento tende a se voltar para a vida privada, favorecendo não só as atividades introspectivas, como também a gestão das finanças.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Tente passar confiança e serenidade às pessoas próximas, devido a Júpiter e Netuno tensionados na área familiar. Eleva-se sua capacidade de articulação com a Lua harmonizada a Mercúrio e Saturno no eixo relacionamentos-comunicação, fazendo-lhe estabelecer acordos importantes.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Ser criteriosa com a informação que circula é essencial, como alertam Júpiter e Netuno tensionados no setor comunicativo. Um forte senso estratégico pode lhe guiar na gestão da vida cotidiana, contribuindo com o aprimoramento de processos e recursos durante este ciclo.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Mais prudência nos gastos, pois Júpiter e Netuno tensionados podem lhe predispor a equívocos financeiros. Prazeres intelectuais tendem a ganhar corpo com Lua, Mercúrio e Saturno harmonizados entre o setor de lazer e seu signo, sugerindo intercâmbios úteis no âmbito das ideias.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Caso os obstáculos não tenham solução imediata, procure não se desgastar.. A Lua no setor doméstico se harmoniza a Mercúrio e Saturno no de crise, levando a reflexões acerca da vida familiar e também a um planejamento eficaz que possa elevar a qualidade do cotidiano.

