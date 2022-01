Horóscopo do dia (12/01): previsão do seu signo para hoje, quarta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, quarta, 12 de janeiro (12/01); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quarta, 12 de janeiro (12/01). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a harmonia lunar com Sol, Vênus e Plutão.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

O reconhecimento da sua atuação pelo meio circundante pode ser uma grande recompensa. Persiste a harmonia lunar com Sol, Vênus e Plutão entre as áreas material e profissional, revelando momento de realizações no trabalho ligadas ao exercício vocacional e a práticas criativas.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Afloram ideias transformadoras nesse momento. Sua percepção sobre a vida se amplia com a Lua harmonizada a Sol, Vênus e Plutão entre seu signo a e o setor espiritual, fazendo-lhe dar valor às experiências que lhe enriqueçam intelectualmente e contribuam com o autoconhecimento.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

O meio íntimo pode se revelar acolhedor, promovendo regeneração emotiva. Uma forte energia de superação lhe guia agora, o que lhe ajuda a encarar os desafios como oportunidades de aperfeiçoamento e mudança, já que persiste a harmonia lunar com Sol, Vênus e Plutão no circuito de crise.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Busque valorizar os vínculos íntimos que você já tenha profundos laços de afeto, cumplicidade e confiança. A interação humana pode se revestir de bem-querer mútuo, tornando a jornada aprazível, como sugere a harmonia lunar com Sol, Vênus e Plutão no eixo amizades-relacionamentos.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

A autoestima elevada tende a lhe permitir lidar com mudanças de forma otimista. Criatividade pode ajudar com seu desempenho na gestão do trabalho e do cotidiano doméstico, gerando resultados positivos, dada a articulação harmoniosa da Lua com Sol, Vênus e Plutão.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Tente cultivar e transmitir perseverança. O olhar tende a se expandir em direção ao social, levando à compreensão das transformações do mundo e do impacto no entorno, o que lhe permite posicionamento eficaz voltado ao bem-estar comunitário, como sugere a Lua harmonizada a Sol, Vênus e Plutão.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Procure aproveitar para fazer pequenas mudanças que deixem sua casa agradável. A Lua persiste harmonizada com Sol, Vênus e Plutão no circuito íntimo, sugerindo fase aprazível de quietude que contribui com sua autoestima, com as trocas afetivas e com o exercício criativo.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

É importante aproveitar a fase para influenciar positivamente as pessoas, transmitindo-lhes otimismo e perseverança. Gentileza e sedução podem revestir sua postura com a Lua harmonizada a Sol, Vênus e Plutão entre o setor dos relacionamentos e o comunicativo, facilitando o trato humano.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

A convivência se reveste de gentileza e cumplicidade, além de exercitar a criatividade na gestão das tarefas do cotidiano. Prazeres relacionados à rotina lhe aguardam ao longo deste momento astrológico, em razão da harmonia lunar com Sol, Vênus e Plutão no eixo cotidiano-material.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Gentileza tende a deixar as pessoas dispostas a somar esforços em prol de interesses comuns. Sociabilidade pode ser essencial para aprimorar a convivência nos grupos que integram seu convívio, dada a harmonia lunar com Sol, Vênus e Plutão entre o setor social e seu signo.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Busque demonstrar civilidade ao lidar com conflitos interpessoais. Sua disposição para a vida familiar pode se intensificar com a Lua harmonizada a Sol, Vênus e Plutão entre os setores doméstico e de crise, o que lhe ajuda a superar as dificuldades com segurança e criatividade.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Durante este ciclo, os trígonos que conectam a Lua a Sol, Vênus e Plutão no segmento comunicação-amizades seguem favorecendo o intercâmbio de ideias, promovendo cordialidade e apoio mútuo. Com isso, os relacionamentos pessoais e as parcerias estudantis e profissionais saem ganhando.

