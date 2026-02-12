Prova do Líder marca quinta; veja o que tem no BBB 26 hoje (12/02)

O que tem no BBB 26 hoje (12/02)? Saiba agenda desta quinta no realityProva do Líder, nova dinâmica da semana e repercussão da expulsão de Sol Vega marcam o programa desta quinta-feira
O Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) entra em uma nova fase nesta quinta-feira, 12, após uma semana marcada por eliminação, expulsão e clima tenso dentro da casa.
O público acompanha hoje a Prova do Líder, que deve ser de resistência, além dos desdobramentos da saída de Sol Vega, da eliminação de Sarah e o pós da Festa do Líder.
A edição ao vivo também deve oficializar a dinâmica da nova semana e mostrar os principais acontecimentos do dia na casa mais vigiada do país.
Confira agenda e resumo após Festa do Líder no BBB 26:
O que tem hoje no BBB 26?
A principal atração da noite é a Prova do Líder. Segundo informações divulgadas pela página Apuração BBB, especializada na cobertura do reality nas redes sociais, a disputa desta quinta-feira será novamente de resistência.
Caso se confirme, será a segunda prova desse tipo na temporada. A primeira durou mais de 26 horas e foi decidida entre Jonas e Alberto Cowboy, que enfrentaram uma das disputas mais longas da edição.
Além da prova, o programa deve exibir o tradicional Raio-X, momento em que os participantes gravam depoimentos individuais sobre o jogo e enviam recados ao público e à família.
Que horas começa o BBB 26 hoje?
O Big Brother Brasil vai ao ar por volta das 22h25min, logo após a novela das nove, atualmente “Três Graças”. Aos domingos, o reality é exibido depois do Fantástico.
A apresentação segue sob comando de Tadeu Schmidt, que conduz as provas, dinâmicas e eliminações ao vivo.
Como será a Prova do Líder?
Embora a Globo não costume divulgar previamente o formato das disputas, a expectativa é de que a prova seja de resistência. A confirmação oficial deve acontecer durante o programa ao vivo.
Na primeira prova do gênero nesta edição, Jonas e Alberto Cowboy resistiram por mais de 26 horas até a definição do vencedor.
Até o momento, Jonas, Maxiane, Babu e Alberto Cowboy já conquistaram a liderança no BBB 26.
O que aconteceu nos últimos dias do BBB 26?
A quarta semana do reality foi marcada com a eliminação de Sarah. No primeiro paredão formado apenas por veteranos, a brasiliense recebeu 69,13% dos votos e deixou o programa. Babu ficou em segundo lugar, com 28,49%, enquanto Sol Vega teve 2,38%.
O clima já estava tenso após o resultado quando, na manhã seguinte, uma discussão entre Sol e Ana Paula ganhou contornos mais graves. A produção reavaliou as imagens do confronto e decidiu pela expulsão da participante.
“Atenção a todos. Avaliamos as imagens da atitude da Sol com a Ana Paula. Entendemos que ela ultrapassou os limites permitidos. Ela desrespeitou as regras do programa. Sol está desclassificada do BBB 26”, informou o anúncio oficial aos brothers.
Veja a dinâmica da semana no BBB 26
A partir desta quinta-feira, a nova liderança dará início a mais um ciclo no jogo. Veja o cronograma de cada dia:
- Segunda: Sincerão com plateia
- Terça: Eliminação
- Quarta: Festa do Líder
- Quinta: Prova do Líder
- Sexta: Mercado e festa
- Sábado: Prova do Anjo e Monstro
- Domingo: Formação do Paredão e Bate e Volta
A programação pode sofrer alterações em semanas especiais.
Conheça os participantes do BBB 26, separados por grupos
A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.
Veja a lista de participantes do ano 26:
Participantes do Pipoca
- Breno Corã, de 33 anos, biólogo e modelo, de Contagem (MG) – entrou no lugar de Marcel
- Jordana Morais, 29, advogada e modelo, de Brasília (DF)
- Marcelo Araujo, 31, médico, de Currais Novos (RN)
- Marciele da Silva, 32, dançarina, de Juruti (PA)
- Maxiane Silva, 32, influenciadora, de Nazaré da Mata (PE)
- Milena Lages, 26, babá e recreadora, de Itambacuri (MG)
- Samira Said, 25, atendente de bar, de Butiá (RS)
- Chaiany de Andrade, 25, autônoma, de São João da Aliança (GO)
- Gabriela Saporito, 21, estudante de psicologia e vendedora ambulante, de São Paulo (SP)
- Leandro Rocha, 42 anos, produtor cultural, de Salvador (BA)
Participantes do Camarote
- Edílson Capetinha, 55, ex-jogador de futebol, de Salvador (BA)
- Juliano Floss, 21, dançarino e influenciador, de Pinhalzinho (SC)
- Solange Couto, 69, atriz, de Rio de Janeiro (RJ)
Participantes dos Veteranos
- Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
- Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
- Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
- Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
- Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4