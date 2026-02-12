Prova do Líder marca quinta; veja o que tem no BBB 26 hoje (12/02)

Última prova de resistência do BBB 26 terminou com Jonas e Cowboy por mais de 24 horas. / Crédito: Reprodução/Gshow

O Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) entra em uma nova fase nesta quinta-feira, 12, após uma semana marcada por eliminação, expulsão e clima tenso dentro da casa. O público acompanha hoje a Prova do Líder, que deve ser de resistência, além dos desdobramentos da saída de Sol Vega, da eliminação de Sarah e o pós da Festa do Líder.

A edição ao vivo também deve oficializar a dinâmica da nova semana e mostrar os principais acontecimentos do dia na casa mais vigiada do país.

Caso se confirme, será a segunda prova desse tipo na temporada. A primeira durou mais de 26 horas e foi decidida entre Jonas e Alberto Cowboy, que enfrentaram uma das disputas mais longas da edição. Além da prova, o programa deve exibir o tradicional Raio-X, momento em que os participantes gravam depoimentos individuais sobre o jogo e enviam recados ao público e à família. Que horas começa o BBB 26 hoje? O Big Brother Brasil vai ao ar por volta das 22h25min, logo após a novela das nove, atualmente “Três Graças”. Aos domingos, o reality é exibido depois do Fantástico.

A apresentação segue sob comando de Tadeu Schmidt, que conduz as provas, dinâmicas e eliminações ao vivo. Como será a Prova do Líder? Embora a Globo não costume divulgar previamente o formato das disputas, a expectativa é de que a prova seja de resistência. A confirmação oficial deve acontecer durante o programa ao vivo.