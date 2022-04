Paredão Falso BBB 22: Arthur Aguiar retorna à casa nesta quinta, 7

No programa de hoje (07/04) será realizada uma nova prova do líder e a programação da semana será divulgada

Após ser escolhido pelo público para ir ao quarto secreto no paredão falso do BBB 22, Arthur Aguiar retorna à casa nesta quinta-feira, 7 de abril, às 13h. O público poderá conferir o momento ao vivo em um plantão especial exibido na TV Globo.

O resultado do paredão falso foi dado na última terça-feira, 5 de abril. Gustavo, Eliezer, Lina e Arthur estavam na berlinda, mas o ator foi o mais votado para ir ao quarto secreto, com 82,8% dos votos.

Através do Instagram, o diretor do programa, Boninho, deu detalhes sobre como será feita a surpresa. Arthur deve entrar na casa fantasiado de coelhinho da Páscoa em uma ação publicitária da Lacta. Na edição ao vivo de hoje, será realizada uma nova prova do líder, além de ser divulgado o cronograma da semana.

De acordo com a programação da TV Globo, o BBB 22 está previsto para começar nesta quinta-feira (07/04), a partir das 22 horas e 35 minutos (horário de Brasília), após a novela Pantanal.

O BBB 22 será transmitido diariamente pela TV Globo, com transmissão aberta na emissora brasileira. Também é possível assistir o reality show no streaming Globoplay, a partir das 22 horas (horário de Brasília) de segunda a sábado; e a partir das 23 horas (horário de Brasília) no domingo. Além da transmissão da emissora, a plataforma também disponibiliza o acesso ao vivo 24h dos participantes, além de momentos exclusivos do reality. Porém, é preciso pagar pelo conteúdo. Saiba como assinar o Globoplay para ver o pay-per-view do BBB.

Este ano, a dinâmica de participantes do grupo Camarote e do grupo Pipoca se mantém na edição de 2022. Confira a lista dos participantes confirmados:

