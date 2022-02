BBB 22: Casa de Vidro é revelada nesta sexta, 11; saiba horário e onde assistir

A casa mais vigiada do Brasil irá ganhar dois novos hóspedes nesta sexta-feira, 11 de fevereiro. Gustavo e Larissa farão parte da Casa de Vidro, mas o elenco do BBB 22 ainda não sabe a novidade. O momento da revelação será exibido às 10h45 na TV Globo.

A Casa de Vidro ficará no espaço da academia. Para descobrir a novidades, os brothers serão acordados com uma surpresa na área externa da casa. Mas para a Casa de Vidro ser revelada, eles precisarão apertar um botão localizado no jardim. O momento será exibido em um plantão especial da TV Globo e no Globoplay.

Ainda nesta sexta, será iniciada a votação para decidir se a dupla deve ou não entrar. O público terá até domingo para votar e os dois só podem entrar juntos. Caso os novos participantes entrem, eles terão uma imunidade e darão um voto aberto em consenso para o paredão, que será contado como voto da casa.

Casa de Vidro BBB 22: quem são os participantes?

Larissa

Larissa tem 25 anos e é digital influencer natural de Limoeiro (PE). Ela é coordenadora de Marketing e cursa faculdade de Administração. Ela também é modelo e já trabalhou em Recife como assessora parlamentar, mas teve que voltar para sua cidade natal devido a pandemia. Se diz boa de lábia, mas que às vezes pode parecer grosseira devido ao seu "pavio curto".

Ela não tolera ser maltratada e, se alguém intimidá-la, o tempo fecha. Se diz namoradeira e gosta de ser extrovertida. "Eu vou dar o máximo de mim em tudo, quero viver intensamente dentro da casa - seja em fofoca, em dança. Eu não estou aqui para brincadeira, não. Se for para brincar, eu prefiro nem entrar", comentou.

Gustavo

Gustavo tem 31 anos e é advogado. Natural de Curitiba (PR), atua de forma anônima como investidor do mercado financeiro. Conta que foi criado em um ambiente de pessoas com mente aberta e já foi atleta de vôlei. Também teve sua fase como modelo e concurseiro. Segundo ele, não costuma esconder seu modo de pensar e diz criticar pessoas extremistas, mas não se incomoda com isso.

"Você tem que seguir com as suas convicções e eu sou um cara que sempre sigo as minhas", reafirmou o brother. Para Gustavo, o BBB 22 é a oportunidade de ganhar R4 1,5 milhão e buscar a tão esperada estabilidade financeira. "Hoje, me considero extremamente preparado para o jogo", avaliou o curitibano.

BBB 22: que horas começa o programa hoje, 11/02?

De acordo com a programação da TV Globo, o BBB 22 está previsto para começar nesta sexta-feira (11/02), a partir das 22 horas e 25 minutos (horário de Brasília), após a novela Um Lugar ao Sol. Reality terá festa e novidades sobre os participantes da Casa de Vidro: Larissa e Gustavo entram na casa do BBB 22 hoje, mas eles dependem do público para ficar ou não no programa.

O horário do programa é alterado de acordo com o dia da semana devido às dinâmicas do reality, como o Paredão, Prova do Líder e a Eliminação.

BBB 22: onde assistir o programa?

O BBB 22 será transmitido diariamente pela TV Globo, com transmissão aberta na emissora brasileira. Também é possível assistir o reality show no streaming Globoplay, a partir das 22 horas (horário de Brasília). Além da transmissão da emissora, a plataforma também disponibiliza o acesso ao vivo 24h dos participantes, além de momentos exclusivos do reality. Porém, é preciso pagar pelo conteúdo. Saiba como assinar o Globoplay para ver o pay-per-view do BBB.

BBB 22: os paredões da edição

Primeiro paredão: Luciano, Naiara e Natália; Luciano foi eliminado

Luciano, Naiara e Natália; foi eliminado Segundo paredão: Rodrigo, Natália e Jessilane; Rodrigo foi eliminado

Rodrigo, Natália e Jessilane; foi eliminado Terceiro paredão: Naiara, Arthur e Douglas; Naiara foi eliminada

BBB 22: os líderes da edição

Primeiro líder: Douglas Silva; ele indicou Naiara

Douglas Silva; ele indicou Segundo líder: Tiago Abravanel; ele indicou Rodrigo

Tiago Abravanel; ele indicou Terceira líder: Jade Picon; ela indicou Arthur





BBB 22: veja a lista dos participantes

Os fãs do reality Big Brother Brasil (BBB 22) conheceram na sexta-feira, 14 de janeiro (14/01), os nomes dos participantes da nova edição do programa da TV Globo. Este ano, a dinâmica de participantes do grupo Camarote e do grupo Pipoca se mantém na edição de 2022. Dentre os nomes de famosos especulados para o reality, estão a influencer Jade Picon e as cantoras Linn da Quebrada e Naiara Azevedo. Confira a lista dos participantes confirmados:

BBB: confira a retrospectiva

