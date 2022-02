BBB 22: Arthur diz que votaria em Natália por postura nas festas

O ator afirmou que a sister passa do ponto, mas os brothers Douglas Silva e Paulo André não acharam justo o motivo do voto

Após voltar do paredão, Douglas Silva e Arthur Aguiar têm se mostrado comprometidos com o jogo. Durante a festa da líder Jade nesta quarta-feira, 9 de fevereiro, os dois juntamente com Paulo André estavam refletindo sobre a votação. Arthur afirmou que votaria em Natália por sua postura nas festas, mas o motivo foi criticado pelos colegas de confinamento e pelos internautas.

Douglas Silva questionou aos meninos o que leva Jessilane e Natália a serem constantemente votadas. Arthur deu sua opinião. "Eu vou te dar uma opinião do que eu acho sobre as meninas. Eu acho, por exemplo, nas festas, é uma opinião minha, nas festas a Naty passa muito do ponto", declarou. "F***-**", discordou Douglas. "Tudo bem, mas a gente não tá procurando um motivo pra poder votar?", insistiu Arthur. "Isso não é motivo", insistiu Douglas. "Isso não é motivo para você", rebateu Arthur.

Sobre o assunto Eliezer gastou R$ 14 mil em harmonização facial: "ia entrar pior ainda"

Participantes da Casa de Vidro BBB 22: veja quem são e saiba tudo

BBB 22: Eliezer beija Natália mesmo estando com herpes

BBB 22: Linn acredita que Vyni gosta de Eliezer e conversa com cearense

Participante da Casa de Vidro trabalha em prefeitura e não foi exonerada

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Arthur continuou reforçando sua opinião. "Eu tô só abrindo a tua mente pra que você possa pensar como as pessoas podem pensar", ressaltou. Paulo André também discordou do ator. "Não, não, isso aí não tem nada a ver não", pontuou o atleta. "Você acha que isso não é motivo?", questionou Arthur. "Não, eu acho que não", respondeu Paulo André. "Não é pra você, mano", reforçou Arthur.

O ator e cantor continuou explicando seu ponto. "Isso que vocês não conseguem entender, mano. Quando eu vou pensar no jogo, eu não penso sobre mim, eu penso sobre como a outra pessoa pensaria. Não adianta eu ficar pensando sobre mim", destacou.

Após o comentário de Arthur, internautas também discordaram. Comentários no Twitter afirmaram que Natália apenas dançava durante as festas e questionaram o fato dele não ter se incomodado com outros participantes, como Eslovênia, que chegou a quebrar uma câmera em uma das festas, gerando punição para toda a casa.

Confira a repercussão:

Arthur tentando ensinar os mlk a jogar mas ta difícil... #bbb #bbb22



Natália e Eli / Festa da Jade / Odiei / Herpes / Eliherpes / Jade e PA / E o Vyni / Linna e Maria pic.twitter.com/EeuBhsC1cn — Rossano (@raphaelrossano) February 10, 2022

A Natália (preta) exagera nas festas, segnd o Arthur, e isso é motivo p voto. A Eslovénia (branca) que quebrou uma câmera, e todos perderam 1900 estalecas n recebeu nenhum voto até aqui.



Um exemplo explícito do que falamos sobre a comparação das atitudes entre branco e preto. — Rafael Monteiro (@monteirorafa__) February 10, 2022

Arthur falando q Natália recebe vários votos pq passa do ponto nas festas ??!!

Passar do ponto ele sabe o q é né, 16 traições...

Agora uma mulher dançar e curtir as festas ñ tem nada demais

Ou será que ele queria tá incluído junto com a Natália nas danças?#BBB22 pic.twitter.com/BGFNB2MJIi — A vida é irada, vamo curtir (@girlFromBrazil_) February 10, 2022

o arthur falando sobre votar na natalia pq acha que ela passa dos limites na festa, recebeu mil plaquinhas mas oq incomoda ele é isso — elly (@ellycrf) February 10, 2022

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags