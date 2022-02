BBB 22: Pesquisa mostra aprovação de Tadeu Schmidt como apresentador

O jornalista tem sido elogiado pelos seus discursos de eliminação e por sua perfomance no primeiro mês do reality show

Tadeu Schmidt mal estreou como apresentador do Big Brother Brasil e já conquistou o público do reality show. Uma pesquisa do Instituto Orbis, encomendada pelo site NaTelinha, revela que 62,3% dos entrevistados estão satisfeitos com o desempenho de Schmidt. O jornalista, que antes apresentava o Fantástico, assumiu o BBB neste ano após a saída de Tiago Leifert.

A pesquisa foi feita com 2.012 pessoas em todo o território nacional, dividida proporcionalmente entre os estados. Os dados revelam que o apresentador foi aprovado principalmente entre as mulheres e jovens. 65,9% das mulheres gostaram da escalação do jornalista e 58,4% dos homens também.

Ao dividir os resultados por faixa etária, foi revelado que a maior faixa de aprovação de Tadeu vem dos jovens com idade inferior a 15 anos. Na divisão por classes sociais, o apresentador teve um bom desempenho em todas.

Já na divisão por regiões, o Norte foi o único território em que a aprovação de Tadeu ficou abaixo de 60%. O Nordeste foi a região com maior porcentagem de aprovação, atingindo 65,6%.

Nas redes sociais, internautas costumam elogiar os discursos de eliminação feitos pelo apresentador, que sempre busca abrir o olho do elenco para o jogo. O público também saiu em defesa de Tadeu logo nas primeiras semanas, alegando que os brothers estariam sendo grossos com ele.

