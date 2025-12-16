Expulsos de A Fazenda 17 voltam ao reality nesta quarta; entenda

Participantes expulsos de A Fazenda 17 retornam ao reality para transmissão desta quarta-feira, 17 / Crédito: Reprodução / Record / R7

No confinamento de A Fazenda, reality show rural da Record TV, os peões devem seguir algumas regras divulgadas previamente. Além de postular condutas de convivência, a emissora mantém uma política de tolerância zero à agressão e à violência. A violação dessa regra é o motivo da maioria das expulsões na história do programa. Nesta 17ª temporada não foi diferente. Foram quatro peões foram retirados da casa desde que a edição começou.

A Fazenda 17: expulsão de Gabriela Spanic Gabriela Spanic, chamada pelos fãs de Gaby, foi a primeira peoa expulsa da edição atual. Durante uma dinâmica, na noite de 19 de outubro, desferiu um tapa na cara de Tamires Assis e, em seguida, pediu para sair. Em entrevista ao programa “Hoje em Dia”, da Record TV, Gaby confessou que a agressão foi premeditada, uma vez que o tapa no rosto da colega forçaria sua saída do reality. “Foi proposital, era a única maneira de sair. Pela minha saúde mental, eu não aguentava mais violência, nem para a Tamires, nem para mim!”, declarou a atriz de “Usurpadora”.