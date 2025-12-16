Expulsos de A Fazenda 17 voltam ao reality nesta quarta; entenda

Expulsos de A Fazenda 17 voltam ao reality nesta quarta; entendaEm reta final de A Fazenda, o programa recebe participantes expulsos durante a 17ª edição nesta quarta-feira, 17; confira detalhes e relembre os casos
No confinamento de A Fazenda, reality show rural da Record TV, os peões devem seguir algumas regras divulgadas previamente. Além de postular condutas de convivência, a emissora mantém uma política de tolerância zero à agressão e à violência.
A violação dessa regra é o motivo da maioria das expulsões na história do programa. Nesta 17ª temporada não foi diferente. Foram quatro peões foram retirados da casa desde que a edição começou.
Agora, na reta final, os expulsos retornam para A Fazenda nesta quarta-feira, 17. Entenda a volta e relembre os motivos de cada saída:
Expulsos de A Fazenda retornam na final?
A Record contou à CNN que todos os peões participarão da última festa da temporada, que antecede a final, marcada para quinta-feira, 18. Ou seja, tanto os expulsos como os eliminados estarão na comemoração juntos aos que concorrem ao prêmio.
Gaby Spanic, Martina Sanzi, Creo Kellab e Carol Lekker foram os participantes expulsos do reality ao longo do confinamento; relembre:
A Fazenda 17: expulsão de Gabriela Spanic
Gabriela Spanic, chamada pelos fãs de Gaby, foi a primeira peoa expulsa da edição atual. Durante uma dinâmica, na noite de 19 de outubro, desferiu um tapa na cara de Tamires Assis e, em seguida, pediu para sair.
Em entrevista ao programa “Hoje em Dia”, da Record TV, Gaby confessou que a agressão foi premeditada, uma vez que o tapa no rosto da colega forçaria sua saída do reality.
“Foi proposital, era a única maneira de sair. Pela minha saúde mental, eu não aguentava mais violência, nem para a Tamires, nem para mim!”, declarou a atriz de “Usurpadora”.
A Fazenda 17: expulsão de Martina Sanzi
Durante a festa “Corrida Maluca”, uma confusão resultou na saída de Martina Sanzi na manhã seguinte, em 1° de novembro. Foram várias atitudes da influenciadora digital durante a festa que colocaram a integridade física de outros participantes, e até mesmo dos artistas que se apresentavam, em risco.
Ao longo da noite, Martina jogou um balde de gelo em uma concorrente, Duda Wendling, e, em seguida, molhou e atirou um copo de vidro na direção de Tamires. O objeto passou perto da banda Pixote, que interromperam o show imediatamente.
Martina descobriu a expulsão junto da casa, por meio de um anúncio no telão da sede lido por Toninho Tornado. Já fora do programa, a peoa se pronunciou em suas redes sociais e pediu desculpas aos fãs.
“Foi um momento de descontrole. Eu estava emocionalmente esgotada e acabei agindo de uma forma que não condiz com quem eu sou. Peço perdão a todos que se decepcionaram comigo”, disse.
A Fazenda 17: expulsão de Creo Kellab
Após o tapa de Gaby, veio o soco. Creo Kellab foi expulso por dar um soco em Fabiano Moraes, o pai de Viih Tube, durante a formação da Roça de 25 de novembro.
A agressão aconteceu durante o intervalo comercial da transmissão ao vivo. Ao retornar, a apresentadora Adriane Galisteu anunciou à audiência que o caso estava sendo analisado pela produção.
Creo reconheceu o erro e aceitou a decisão. “Estou tranquilo. Vou ver minha mãe. Fui covarde. O que fiz foi covarde”, reforçou o ator.
A Fazenda 17: expulsão de Carol Lekker
A expulsão mais recente foi a de Carol Lekker, na última quarta-feira, 10. Após agredir Duda Wendling durante transmissão ao vivo, a produção informou sua saída imediata.
A participante confessou o ocorrido na Live do Eliminado, transmitida no canal de “A Fazenda” no YouTube. “Estava no meu limite. Não foi minha intenção uma expulsão dessa maneira. Até porque uma agressão, se fosse para bater, viria de um soco, um chute”.
“Fiquei muito chateada quando ela meteu a mão na minha maquete. Tentei tirar da mão dela, e como ela virou, ficou parecendo que eu estava dando uma gravata. E foi isso, perdi a cabeça”, explicou a Miss Bumbum.