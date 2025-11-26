A Fazenda 17: Creo é expulso após agressões; veja vídeo

Antes de anunciar a saída do peão, Adriane Galisteu informou o público sobre o que havia ocorrido e também mostrou o exato momento da agressão. / Crédito: Reprodução/YouTube/AFazenda

Creo Kellab deixou A Fazenda 17 na noite desta terça-feira, 25, após agredir Fabiano Moraes, pai de Viih Tube, durante a formação da Roça. O ator desferiu um soco na cabeça do colega no intervalo comercial da transmissão ao vivo. Minutos antes de ser retirado da sede, ele reconheceu o erro: “Fui covarde. O que fiz foi covarde”, afirmou, visivelmente abalado.

A Fazenda 17: Galisteu anuncia expulsão ao vivo Ao retornar do intervalo, Adriane Galisteu comunicou ao público que a direção estava analisando o caso. Em seguida, exibiu o vídeo da agressão e confirmou a expulsão de Creo. “O Creo deu um soco no Fabiano. A produção analisou. O programa estava ao vivo, e isso fere as regras”, declarou a apresentadora, lamentando o ocorrido. O ator aceitou a decisão sem contestar e repetiu que estava envergonhado. “Estou tranquilo. Vou ver minha mãe. Fui covarde”, reforçou.

