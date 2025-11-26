A Fazenda 17: Creo é expulso após agressões; veja vídeo

Creo Kellab é expulso de A Fazenda 17 por agressão a pai de Viih Tube; veja vídeoAlém da expulsão de Creo, a noite teve a eliminação de Maria em uma Roça especial. A décima Roça foi formada
Creo Kellab deixou A Fazenda 17 na noite desta terça-feira, 25, após agredir Fabiano Moraes, pai de Viih Tube, durante a formação da Roça.
O ator desferiu um soco na cabeça do colega no intervalo comercial da transmissão ao vivo. Minutos antes de ser retirado da sede, ele reconheceu o erro: “Fui covarde. O que fiz foi covarde”, afirmou, visivelmente abalado.
A Fazenda 17: Creo é expulso após agressão durante formação da Roça
Creo Kellab foi expulso de A Fazenda 17 após dar um soco na cabeça de Fabiano Moraes durante a formação da Roça. A agressão ocorreu ao vivo e foi analisada pela direção.
Confira a seguir o momento da agressão que eliminou o peão:
A Fazenda 17: Galisteu anuncia expulsão ao vivo
Ao retornar do intervalo, Adriane Galisteu comunicou ao público que a direção estava analisando o caso. Em seguida, exibiu o vídeo da agressão e confirmou a expulsão de Creo.
“O Creo deu um soco no Fabiano. A produção analisou. O programa estava ao vivo, e isso fere as regras”, declarou a apresentadora, lamentando o ocorrido.
O ator aceitou a decisão sem contestar e repetiu que estava envergonhado. “Estou tranquilo. Vou ver minha mãe. Fui covarde”, reforçou.
Veja a seguir o momento da eliminação:
Antes de sair da casa, Creo fez um pedido inesperado a Toninho Tornado. Ele perguntou se o humorista poderia ajudá-lo financeiramente caso precisasse de R$ 50 mil para sua mãe. “Fala comigo lá na rede social”, respondeu Toninho, sem se comprometer.
A Fazenda 17: noite de duas baixas na competição
A mesma noite marcou duas perdas para o reality rural. Além da expulsão de Creo, Maria foi eliminada em uma Roça especial.
A saída dos dois impactou a dinâmica da formação da décima Roça, que seguiu normalmente após o anúncio da direção.
Como ficou formada a décima Roça?
A formação começou com Saory, vencedora da Prova de Fogo, revelando os poderes do Lampião: a Chama Laranja, escolhida pelo público, e a Chama Branca, definida pela produção.
Na sequência, as votações e indicações colocaram Mesquita no quarto banquinho. Ele teve o direito de vetar um participante da Prova do Fazendeiro e escolheu Rayane, que foi automaticamente para a Roça. Assim, a disputa de quarta-feira, 26, ficará entre Walério, Toninho e o próprio Mesquita.