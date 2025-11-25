Atriz Gaby Spanic oficializa CPF e se muda para o Brasil

Gaby Spanic formaliza documentos e vai morar no Brasil / Crédito: Reprodução/ Instagram

Gaby Spanic deu mais um sinal de que sua relação com o Brasil está entrando em uma nova etapa. A atriz venezuelana, conhecida mundialmente pelo papel de Paola Bracho em “A Usurpadora”, iniciou o processo de formalização no País ao emitir o CPF, passo que marca sua intenção de se estabelecer de vez em território brasileiro.

A informação foi divulgada pela própria artista em suas redes sociais, onde ela compartilhou o registro do momento com humor e entusiasmo. Nas imagens, Spanic aparece em frente a um prédio da Receita Federal segurando o documento recém-obtido. "Agora sim, meus amores, já tenho CPF!", escreveu. Na mesma publicação, aproveitou para brincar com o público brasileiro ao pedir sugestões de bancos para "depositar os '2 milhões de dólares' de Paola Bracho", em referência divertida à personagem que se tornou um fenômeno no País.

A decisão de mudar-se para o Brasil ganhou força após a participação de Gaby na 17ª edição do reality "A Fazenda" . Em novembro, a atriz já havia declarado que pretendia fixar residência por aqui e que estava aberta a novas oportunidades profissionais, especialmente em publicidade e projetos televisivos.