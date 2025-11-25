Atriz Gaby Spanic oficializa CPF e se muda para o Brasil

Atriz Gaby Spanic oficializa CPF e se muda para o BrasilEternizada como Paola Bracho, atriz venezuelana reforça planos de trabalho no País após participação e expulsão do reality "A Fazenda"
Gaby Spanic deu mais um sinal de que sua relação com o Brasil está entrando em uma nova etapa.
A atriz venezuelana, conhecida mundialmente pelo papel de Paola Bracho em “A Usurpadora”, iniciou o processo de formalização no País ao emitir o CPF, passo que marca sua intenção de se estabelecer de vez em território brasileiro.
A informação foi divulgada pela própria artista em suas redes sociais, onde ela compartilhou o registro do momento com humor e entusiasmo.
Nas imagens, Spanic aparece em frente a um prédio da Receita Federal segurando o documento recém-obtido.
“Agora sim, meus amores, já tenho CPF!”, escreveu. Na mesma publicação, aproveitou para brincar com o público brasileiro ao pedir sugestões de bancos para “depositar os ‘2 milhões de dólares’ de Paola Bracho”, em referência divertida à personagem que se tornou um fenômeno no País.
A decisão de mudar-se para o Brasil ganhou força após a participação de Gaby na 17ª edição do reality “A Fazenda” .
Em novembro, a atriz já havia declarado que pretendia fixar residência por aqui e que estava aberta a novas oportunidades profissionais, especialmente em publicidade e projetos televisivos.
Expulsão do reality "A Fazenda"
A permanência no Brasil também acontece após a saída conturbada da artista do reality "A Fazenda". Spanic foi expulsa no fim de outubro depois de atingir a participante Támires Assis com um tapa no rosto.
À época, afirmou que sua reação se tratou de um protesto contra situações de violência dentro do programa.
Aos 51 anos, Gaby Spanic reforça que pretende iniciar um novo ciclo no País, agora com a documentação brasileira em mãos e planos de trabalho em andamento.