No Brasil, atriz Gabry Spanic refaz cena de 'A Usurpadora'

No Brasil, cantora e atriz Gaby Spanic, de 'A Usurpadora', refaz cena de Paola Bracho e é cotada para nova edição de 'A Fazenda'
Autor Julia Vasconcelos/ Especial para O POVO
A atriz venezuelana Gabriela Spanic, ou Gaby Spanic, conhecida por interpretar as personagens Paulina e Paola Bracho em "A Usurpadora", reprisada mais de cinco vezes pelo SBT, esteve em turnê no Brasil e refez cena da novela mexicana nas redes sociais.

Publicado na última terça-feira, 2, o vídeo mostra Spanic descendo as escadas de um centro estético. Ela passa um gloss e repete, em português, uma das falas mais marcantes de Paola Bracho: "Uma coisa eu tenho certeza, é da minha beleza". Na legenda da "publi" do gloss, ela também fez referência à personagem: "porque Paola Bracho não se contenta com o básico… ela exige o melhor".

Além dos shows da "Gaby Spanic World Tour", que passou por Fortaleza no dia 30 de agosto, na boate Valentina Club, a estrela participa da novela vertical brasileira "A Firma", estrelada pelas gêmeas Giselle e Michelle Batista.

Assim como as personagens de Gaby Spanic em "A Usurpadora", as atrizes interpretam a "gêmea boa" e a "gêmea má". Na novela vertical de oito episódios, a venezuelana faz uma participação em alusão ao seu trabalho como as gêmeas Paulina e Paola Bracho. 

Desde o início de agosto no Brasil, internautas especulam participação de Gabriela Spanic na nova edição do reality "A Fazenda". Em coletiva de imprensa, ela revelou ter recebido o convite, sem confirmar se participaria ou não da 17ª edição do reality rural.

Aumentando os rumores, a atriz de 51 anos cortou os cabelos na altura dos ombros e fez uma franja, remetendo ao seu visual em "A Usurpadora". O diretor de reality shows da Record Rodrigo Carelli também afirmou que A Fazenda 17 teria um participante "impressionante".

A atriz e cantora, que já integrou o elenco do reality show hispano-americano "La Casa de los Famosos", também participou do "The Noite com Danilo Gentili” e do “Programa do Ratinho", atrações noturnas do SBT. 

