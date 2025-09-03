No Brasil, atriz Gabry Spanic refaz cena de 'A Usurpadora'

Com shows em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba, Piauí e outros estados, turnê de Gaby Spanic encerrou com show em Fortaleza no sábado, 30 de agosto / Crédito: Reprodução/ Instagram

Publicado na última terça-feira, 2, o vídeo mostra Spanic descendo as escadas de um centro estético. Ela passa um gloss e repete, em português, uma das falas mais marcantes de Paola Bracho: "Uma coisa eu tenho certeza, é da minha beleza". Na legenda da "publi" do gloss, ela também fez referência à personagem: "porque Paola Bracho não se contenta com o básico… ela exige o melhor". Mais sobre a passagem de Gaby Spanic no Brasil Além dos shows da "Gaby Spanic World Tour", que passou por Fortaleza no dia 30 de agosto, na boate Valentina Club, a estrela participa da novela vertical brasileira "A Firma", estrelada pelas gêmeas Giselle e Michelle Batista.

Assim como as personagens de Gaby Spanic em "A Usurpadora", as atrizes interpretam a "gêmea boa" e a "gêmea má". Na novela vertical de oito episódios, a venezuelana faz uma participação em alusão ao seu trabalho como as gêmeas Paulina e Paola Bracho. Desde o início de agosto no Brasil, internautas especulam participação de Gabriela Spanic na nova edição do reality "A Fazenda". Em coletiva de imprensa, ela revelou ter recebido o convite, sem confirmar se participaria ou não da 17ª edição do reality rural. Aumentando os rumores, a atriz de 51 anos cortou os cabelos na altura dos ombros e fez uma franja, remetendo ao seu visual em "A Usurpadora". O diretor de reality shows da Record Rodrigo Carelli também afirmou que A Fazenda 17 teria um participante "impressionante".