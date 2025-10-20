A Fazenda 17: Gaby Spanic sai do reality após agressão

A atriz Gaby Spanic dá tapa na cara da participante Tamires em forma de 'protesto' e desistiu do reality show 'A Fazenda 17' neste domingo, 19 / Crédito: Recordplus/reprodução

Gabriela Spanic foi eliminada de A Fazenda 17 neste domingo, 19. A atriz pediu para sair do reality, após dar um tapa na cara de Tamires Assis. A Record, emissora responsável pelo programa, decidiu por expulsar a atriz do jogo após a agressão - ocorrida durante uma dinâmica que estava sendo transmitida apenas na Record Plus.

A intérprete da personagem Paola Bracho de "A Usurpadora" tentou dar uma "lição de moral" em Tamires Assis. Para ensinar como se defender no programa, ela deu um tapa no rosto da participante. Gaby se virou para Tamires e pediu que batesse em seu rosto, mas a colega se recusou. Então, ela bateu no rosto de Tamires. "Defenda-se! Perdoe-me! Por que você não se defende?", provocou, ignorando a regra do reality show. Na dinâmica, a atriz classificou Tamires como alguém que "deveria se apresentar ao jogo", seguindo as diretrizes da competição. Discurso de Gaby Spanic e protesto “Muitas pessoas vão perguntar por que coloquei a Tamires. Eu sou uma mulher que veio de outro país e já me aconteceram muitas coisas”, iniciou Gaby em discurso.

Ela prosseguiu: “Não tem como falar dela sem falar de mim. Já sofri bullying pela maneira de falar, fui agredida por um agressor. Obrigada, galera do Brasil, que não aguenta mais a violência". Ainda em forma de protesto, a atriz discursou antes da agressão. "Eu não sou dessas pessoas que subestimam a inteligência do público. Eu sempre sou muito agradecida, porque quem me dá o que comer é o público. Eu não gosto quando as pessoas se maltratam", acrescentou Os outros peões alertaram: "Vai dar expulsão, gente, não pode!". Em seguida, Gaby chamou a produção do programa e anunciou sua desistência.

"Eu desisto. Não compartilho desse jogo sujo. Não suporto mais violência", admitiu. Spanic acrescentou: "São muitas cobras. Produção, por favor. Eu desisto". Em seguida, a atriz deixou o local onde estava acontecendo a dinâmica. A Fazenda: desentendimento anteriores Nas redes sociais, os fãs da atriz apontam que, na verdade, a situação foi uma encenação de Gaby como maneira de protestar contra outros atos de violência ocorridos no programa que não tiveram consequências.

Gaby protagonizou uma briga nesta temporada com Fernando. Ele chegou a falar para a venezuelana "voltar para seu país". O ex-peão também se desentendeu com Tamires durante seu período na casa e chegou a jogar água no rosto dela. Situação que, na época, causou revolta entre os internautas que pediram a expulsão do participante, que não ocorreu.