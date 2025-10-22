Enquete A Fazenda 17: quem sai da Roça hoje, Saory, Tamires ou Michelle?

Vote na enquete OPOVO: quem deve sair em A Fazenda 17? / Crédito: Reprodução/R7

A quinta Roça de A Fazenda 17 está formada e promete fortes emoções. Nizam já está confirmado na berlinda, enquanto Saory Cardoso, Tamires Assis e Michelle Barros disputam, nesta quarta-feira, 22, a Prova do Fazendeiro, que definirá quem se livra da eliminação desta semana. A seguir, O POVO conta como foi a formação da Roça, as votações e disponibiliza a enquete sobre quem deve sair nesta quarta, 22.

“Por conta das provas, seria o Shia, mas o Brasil vai esperar um pouco, porque hoje quem vai para o banquinho é minha amiga, doutora Saory. Eu me senti traído por uma pessoa que era minha amiga”, justificou.

>> Siga o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp A Fazenda 17: dinâmica dos poderes e votação da sede Em seguida, Michelle Barros revelou o conteúdo do pergaminho laranja. A jornalista teve que escolher dois peões da baia para ficarem disponíveis na votação cara a cara, optando por Rayane Figliuzzi e Duda Wendling.