Enquete A Fazenda 17: quem sai da Roça hoje, Saory, Tamires ou Michelle?Com Nizam já na berlinda, Saory, Tamires e Michelle disputam a Prova do Fazendeiro; veja como foi a formação da 5ª Roça e vote em quem deve ficar
A quinta Roça de A Fazenda 17 está formada e promete fortes emoções. Nizam já está confirmado na berlinda, enquanto Saory Cardoso, Tamires Assis e Michelle Barros disputam, nesta quarta-feira, 22, a Prova do Fazendeiro, que definirá quem se livra da eliminação desta semana.
A seguir, O POVO conta como foi a formação da Roça, as votações e disponibiliza a enquete sobre quem deve sair nesta quarta, 22.
Como foi a formação da 5ª Roça em A Fazenda 17
A definição da Roça começou na noite de terça-feira, 21, em uma dinâmica repleta de reviravoltas e estratégias. Shia Phoenix, vencedor da Prova de Fogo, foi chamado por Adriane Galisteu para escolher os poderes do lampião.
O ator ficou com o pergaminho branco e entregou o laranja para Michelle Barros.
O fazendeiro da semana, Matheus Martins, iniciou as indicações e escolheu Saory para ocupar o primeiro banquinho da Roça.
“Por conta das provas, seria o Shia, mas o Brasil vai esperar um pouco, porque hoje quem vai para o banquinho é minha amiga, doutora Saory. Eu me senti traído por uma pessoa que era minha amiga”, justificou.
A Fazenda 17: dinâmica dos poderes e votação da sede
Em seguida, Michelle Barros revelou o conteúdo do pergaminho laranja. A jornalista teve que escolher dois peões da baia para ficarem disponíveis na votação cara a cara, optando por Rayane Figliuzzi e Duda Wendling.
Já o ator Shia Phoenix, com o poder branco, leu em voz alta: “Imunize um peão à votação cara a cara e o outro ao Resta Um.” Ele garantiu imunidade a si mesmo na votação e blindou Michelle do Resta Um.
Durante a votação da sede, o ex-BBB Nizam Hayek foi o mais votado, recebendo 11 votos dos colegas. Como resultado, ele se tornou o segundo peão na berlinda e teve o direito de puxar alguém da baia. Sua escolha foi Michelle Barros, que ocupou o terceiro banquinho.
Por fim, Tamires Assis sobrou no Resta Um, completando o quarteto da Roça. Ela ainda vetou Nizam da Prova do Fazendeiro, garantindo que o ex-BBB já esteja automaticamente na zona de risco.
Quem deve sair de A Fazenda 17? Vote na enquete
Com a Roça formada, o público já tem seus favoritos. Vote na enquete do O POVO e escolha quem deve sair de A Fazenda 17.
A votação oficial para decidir quem sai do programa acontece no site do R7, plataforma oficial da Record TV.
As enquetes disponíveis, como a do O POVO, não têm caráter decisivo, mas indicam uma tendência entre os telespectadores sobre quem deve ser o próximo eliminado do reality rural.
