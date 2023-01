Terroristas golpistas invadem o Congresso em Brasília; acompanhe em tempo real

Líder do Governo, Guimarães repudia ação de terroristas e omissão da Polícia

O líder do Governo na Câmara e deputado federal José Guimarães (PT-CE) repudiou a invasão de terroristas no Congresso Nacional e considerou que o governo do Distrito Federal e a Polícia Militar estão omissos.

Em entrevista à CNN, o parlamentar cearense apontou que não é a primeira vez que os extremistas promovem atos de violência, cobrou responsabilidade do governo e considerou espantosa a omissão da Polícia Militar do DF no trabalho de conter os invasores.

Veja imagens do vandalismo causado por golpistas em Brasília: