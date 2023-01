Flávio Dino diz que "tentativa de impor a vontade pela força não vai prevalecer"

Ministro da Justiça está em Brasília, na sede do ministério, enquanto manifestantes golpístas invadem prédios do Congresso e de outras instituições

O ministro da Justiça, Flávio Dino, condenou a invasão de manifestantes golpistas a prédios dos três poderes, dentre eles o Congresso, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília (DF), na tarde deste domingo, 8. Dino afirmou que a tentativa de “impor a vontade pela força não vai prevalecer” e informou que está no Ministério da Justiça durante os atos em Brasília.

“Essa absurda tentativa de impor a vontade pela força não vai prevalecer. O Governo do Distrito Federal afirma que haverá reforços. E as forças de que dispomos estão agindo. Estou na sede do Ministério da Justiça”, escreveu em postagem no Twitter.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não está em Brasília durante a invasão de grupos golpistas. O petista cumpre agenda na cidade de Araraquara, em São Paulo, onde visita locais danificados por chuvas que atingem a região. Até às 16h40min deste domingo, Lula ainda não havia se manifestado publicamente sobre a invasão.

