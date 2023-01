Lula decreta intervenção federal na segurança no Distrito Federal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou a intervenção federal na Segurança Pública do Distrito Federal. O interventor será o secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli, e valerá até o fim do mês de janeiro.

O presidente disse que é preciso que os terroristas que invadiram e depredaram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto sejam identificados, presos e punidos. Ele também disse que o Governo irá descobrir e responsabilizar quem financiou os atos. "E se houve omissão no Governo do Distrito Federal, (o responsável) também será punido", disse o presidente em pronunciamento.

Mais informações em instantes