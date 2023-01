Após ataques terroristas em Brasília, PT pede intervenção na segurança pública do DF

O anuncio foi realizado pelo senador Randolfe Rodrigues no Twitter. Golpistas invadiram prédios do STF, Congresso Nacional e Palácio do Planalto

Após invasão por terroristas bolsonaristas ao Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF), o Partido os Trabalhadores (PT) anunciou que vai entrar com um pedido à Procuradoria-Geral da República (PGR) de intervenção federal na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal.

INVASÃO NO CONGRESSO AO VIVO

"Atenção! Eu e a presidente do PT @gleisi estamos agora representando ao procurador-geral da República (Augusto Aras) para que seja decretada intervenção na Segurança Pública do DF", disse o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), em sua conta no Twitter.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Atenção! Eu e a presidente do PT @gleisi estamos agora representando ao Procurador-geral da República para que seja decretada intervenção na Segurança Pública do DF. — Randolfe Rodrigues (@randolfeap) January 8, 2023

Tags