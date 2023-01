Lula promete identificar culpados por terrorismo no DF e compara terroristas ao nazismo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez duras críticas aos atos golpistas e manifestantes aliados de Jair Bolsonaro (PL) que invadiram e depredaram prédios do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF). Além de decretar a intervenção federal no Distrito Federal até 31 de janeiro, o petista prometeu responsabilizar os invasores.

O presidente disse que o governo irá identificar e responsabilizar todos os culpados, inclusive financiadores dos atos golpistas.

“Vamos descobrir quem foram os financiadores desses vândalos que foram a Brasília e pagarão com a força da lei por esses gestos antidemocráticos, antidemocráticos e de vândalos e fascistas", comentou Lula. Atualmente, são cerca de 150 presos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Lula decreta intervenção federal na segurança do DF

Lula deu uma coletiva para falar do decreto em Araraquara, no interior de São Paulo, para onde viajou no início da manhã para ver efeitos das intensas chuvas na cidade. Ele disse que deve retornar a Brasília para acompanhar o caso.

"Eles vão perceber que a democracia, ela garante o direito de liberdade, ela garante o direito de livre comunicação, de livre expressão, mas ela também exige que as pessoas respeitem as instituições que foram criadas para fortaleza a democracia e essas pessoas, esses vândalos, que a gente poderia chamar de nazistas fanáticos, stalinistas fanáticos ou melhor, de stalinistas não, de nazistas fanáticos, fizeram o que nunca foi feito na história deste país.", completou o presidente.

Segundo o chefe do Planalto, o objetivo da intervenção é “pôr termo a grave comprometimento da ordem pública no Estado do Distrito Federal, marcada por atos de violência e invasão de prédios públicos”. Lula também disse que os terroristas envolvidos no ataque à democracia devem ter "punição exemplar".

"É preciso que essa gente seja punida de forma exemplar, de forma que ninguém nunca mais ouse, com a bandeira nacional nas contas, ou com a camiseta da seleção brasileira, para se fingirem de nacionalistas, de brasileiros, façam o que eles fizeram hoje”, ressaltou o presidente.

Parte dos policiais estavam estacionados nos arredores enquanto tiravam fotos e conversavam com os terroristas. Bombas de efeito moral foram lançadas, mas foram insuficientes para controlar a multidão. Lula avaliou "incompetência, má-fé ou maldade" das forças de segurança do Distrito Federal.

"Houve eu diria, incompetência, má vontade ou má-fé das pessoas que cuidam da segurança pública do DF. Não é a primeira vez. Vocês vão ver nas imagens que eles [policiais] estão guiando as pessoas na caminhada até a praça dos Três Poderes", disse o presidente. "Esses policiais que participaram disso não poderão ficar impunes e não poderão participar da corporação porque não são de confiança da sociedade brasileira", completou.

Desde o resultado das eleições presidencial do ano passado, grupos bolsonaristas ocuparam quartéis em diversas regiões do Brasil — incluindo em Fortaleza. Os golpistas realizaram ainda protestos em rodovias federais e, depois da diplomação de Lula, promoveram atos violentos no centro de Brasília.

No último sábado, 7, o ministro da Justiça, Flávio Dino, autoriou a utilização da Força Nacional na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, entre este sábado e segunda-feira para evitar protestos organizados por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, que não aceitaram o resultado das eleições presidenciais.