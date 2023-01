Mais de 300 suspeitos ainda são procurados 2 anos após invasão ao Capitólio

Dois anos após a invasão ao Capitólio, a polícia dos Estados Unidos ainda procura 350 pessoas que participaram da mesma, além do suspeito de ter plantado uma bomba caseira perto da sede do Congresso na véspera do ataque de 6 de janeiro de 2021.

Nos últimos 24 meses, houve mais de 950 prisões, destacou nesta quarta-feira (4) o secretário de Justiça, Merrick Garland. "Nosso trabalho não terminou e continuamos decididos a julgar todos os responsáveis pelo ataque à nossa democracia".

Mais de um terço dos detidos já foram julgados, sob acusações que vão de "entrada sem autorização" a "perturbação da ordem pública", enquanto 192 receberam penas de prisão, segundo o promotor federal de Washington, que supervisiona a investigação.

A polícia federal americana (FBI), que ainda busca identificar 350 suspeitos, voltou a pedir a ajuda da população, nesta quarta-feira. Também aumentou de US$ 100 mil para US$ 500 mil a recompensa para quem fornecer informações que levem à prisão de quem plantou uma bomba artesanal (que não explodiu) na noite de 5 de janeiro de 2021, perto do Congresso.

No dia seguinte, centenas de apoiadores do então presidente republicano, Donald Trump, semearam o caos e a violência no Capitólio, no momento em que os congressistas certificavam a vitória de seu rival democrata, Joe Biden, nas eleições presidenciais de 2020.

