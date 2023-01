Terroristas agridem policial montado em cavalo durante invasão em Brasília

Os terroristas são apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e agiram neste domingo, 8, após dias de tensão em Brasília. Eles chegaram a invadir STF, Congresso e Palácio do Planalto

Vídeo que circula nas redes sociais mostra terroristas que invadiram prédios dos três poderes em Brasília (DF), em confronto com um policial da cavalaria. Nas imagens, é possível ver várias pessoas agredindo o agente, que estava montado em um cavalo. Parte do grupo arremessa objetos enquanto outros imobilizam e atacam tanto o agente, quanto o animal.

Terroristas que realizam atos antidemocráticos em Brasília arrancam policial do cavalo, dão socos e pontapés. pic.twitter.com/sSO6YUvTyX — Jogo Político (@jogopolitico) January 8, 2023

Os terroristas manifestam insatisfação com o resultado das eleições presidenciais e furaram bloqueio policial para invadir o Congresso Nacional em Brasília (DF). Os golpistas deixaram acampamento em que pediam intervenção militar depois da vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Lula não está em Brasília durante as invasões registradas neste domingo. Os terroristas são apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e agiram neste domingo após dias de tensão em Brasília, com registros de ameaças de bombas nas proximidades de aeroporto e acirramentos em acampamentos bolsonaristas.

