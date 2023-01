Terroristas quebram porta de Alexandre de Moraes em invasão ao STF

Os manifestantes golpistas invadiram na tarde deste domingo, 8, prédios do Congresso, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal (STF) em Brasília

Circula nas redes sociais uma foto mostrando que terroristas golpistas teriam quebrado a porta da sala do Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, durante invasão ao prédio da Corte, na tarde deste domingo, 8. Moraes foi um dos principais alvos de ataques dos bolsonaristas durante as Eleições 2022.

Desde a derrota de Jair Bolsonaro na campanha eleitoral para Presidente de República, bolsonaristas de todo o Brasil passaram a acampar em frente a quartéis, pedindo um golpe militar. Agora, uma semana após a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), os manifestantes golpistas invadiram prédios do Congresso, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal (STF) em Brasília.

O prédio já foi evacuado, com terroristas sendo expulsos pela Polícia.

Porta do gabinete do ministro do STF, Alexandre de Moraes (Foto: Reprodução/Redes Sociais)



O Ministro da Justiça, Flávio Dino, condenou os atos violentos e afirmou que a tentativa de “impor a vontade pela força não vai prevalecer”. O Presidente Lula não se encontra em Brasília neste domingo, pois está cumprindo agenda na cidade de Araraquara, em São Paulo.

O ex-juiz Sério Moro condenou a manifestação golpista. "Protestos têm que ser pacíficos. Invasões de prédios públicos e depredação não são respostas. A oposição precisa ser feita de maneira democrática, respeitando a lei e as instituições. Os invasores precisam se retirar dos prédios públicos antes que a situação se agrave", declarou

