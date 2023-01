Líderes sul-americanos repudiam atos terroristas em Brasília

Após terroristas golpistas invadirem prédios do Congresso, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal (STF) em Brasília na tarde deste domingo, 8 de janeiro, lideres sul-americanos lamentaram os atos terroristas.

O presidente da República do Chile, Gabriel Boric Font, escreveu no Twitter: "Ataque inaceitável aos três poderes do Estado brasileiro pelos bolsonaristas. O governo brasileiro tem todo o nosso apoio diante desse covarde e vil ataque à democracia".

Gustavo Petro, presidente da Colômbia também lamentou a ação. "Toda minha solidariedade a Lula

e ao povo do Brasil. O fascismo decide atacar. As direitas não têm conseguido manter o pacto de não-violência. É hora urgente da reunião da OEA se ela quiser continuar vivendo como instituição e aplicar a carta democrática", declarou.

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, utilizou o Twitter para se manifestar. "Quero expressar meu repúdio ao que está acontecendo em Brasília. Meu apoio incondicional e do povo argentino a Lula

diante dessa tentativa de golpe que vocês estão enfrentando", escreveu.



Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de Cuba, declarou: "Condenamos veementemente os atos violentos e antidemocráticos ocorridos no Brasil, com o objetivo de gerar caos e desrespeitar a vontade popular manifestada com a eleição do Presidente Lula. Expressamos todo nosso apoio e solidariedade a Lula e seu governo".

Evo Morales Ayma, ex-presidente da Bolívia, também comentou a situação. "Conclamamos a comunidade internacional, organismos multilaterais e governos democráticos a formar um bloco único em defesa da democracia no Brasil. O golpe não vai passar. A democracia prevalecerá. Todo nosso apoio ao irmão Lula e seu povo", escreveu.



