AGU pede prisão dos terroristas e do ex-secretário de segurança do Distrito Federal

A Advocacia Geral da União (AGU) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) prisão em flagrante dos terroristas e do então secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres. O documento cita ainda "demais agentes públicos responsáveis por atos e omissões", no caso das ações extremistas em Brasília. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram policiais assistindo de forma passiva às invasões de prédios públicos.

Anderson Torres, que foi ministro da Justiça no Governo Bolsonaro, era desde o início do mês, secretário de Segurança do Governo do Distrito Federal e, portanto, responsável pela segurança de Brasília neste domingo. Ele foi acusado de omissão diante das diversas falhas de segurança neste domingo e exonerado da função no fim da tarde.



A AGU também solicitou que as plataformas sociais identifiquem e removam conteúdos que incitem ações do tipo em todo o território nacional.