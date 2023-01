Tasso condena ataques em Brasília: "Minoria raivosa, criminosamente manipulada"

Ex-governador do Ceará declarou ainda apoio a medidas tomadas pelo presidente Lula (PT). O petista decretou intervenção federal na segurança do Distrito Federal no fim da tarde deste domingo, 8

O ex-governador do Ceará Tasso Jereissati (PSDB) condenou os ataques terroristas a prédios públicos em Brasília, neste domingo, 8, por parte de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O tucano também manifestou seu “inteiro apoio” a quaisquer medidas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para garantir a defesa da democracia.



“Estamos presenciando um triste espetáculo promovido por uma minoria raivosa, criminosamente manipulada. Conclamo a todas as forças da sociedade brasileira a se unirem em defesa da democracia e a imediata responsabilização de quem atenta contra esses valores”, escreveu em publicação nas redes sociais.

Conclamo a todas as forças da sociedade brasileira a se unirem em defesa da democracia e a imediata responsabilização de quem atenta contra esses valores. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine January 8, 2023

Lula decretou intervenção federal na segurança do Distrito Federal no fim da tarde. O petista disse que é preciso que os terroristas que invadiram e depredaram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto sejam identificados, presos e punidos. Ele também disse que o Governo irá descobrir e responsabilizar quem financiou os atos.

"E se houve omissão no Governo do Distrito Federal, (o responsável) também será punido", disse o presidente em pronunciamento em Araraquara-SP, onde cumpria agenda.

Mais cedo, o ministro da Justiça, Flavio Dino, afirmou que a tentativa de “impor a vontade pela força não vai prevalecer” e informou que estava no Ministério da Justiça durante o início dos atos em Brasília. Dino foi um dos primeiros ministros de Lula a comentar o caso.



Adversário histórico, Tasso declarou apoio a Lula no segundo turno das Eleições 2022, assim como outros tucanos históricos, como José Serra, Aloysio Nunes e Fernando Henrique Cardoso. O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) é um quadro histórico do PSDB.





Sobre o assunto Ibaneis pede desculpas a Lula após invasão de prédios em Brasília

Pacheco convoca sessão extraordinária para Congresso votar intervenção no DF

Moraes promete responsabilização de financiadores e instigadores de atos terroristas

Tags