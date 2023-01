Manifestantes golpistas furam bloqueio e invadem Esplanada em Brasília

Segundo veículos em Brasília, bolsonaristas já teriam entrado no salão verde do Congresso Nacional

Manifestantes bolsonaristas que participam de atos golpistas furaram um bloqueio e invadiram a Esplanada em Brasília na tarde deste domingo, 8. Imagens que circulam nas redes sociais mostram que uma quantidade expressiva de manifestantes conseguiu subir a rampa do Congresso Nacional.

Segundo veículos sediados em Brasília (DF), bolsonaristas já teriam invadido o prédio e um grupo estaria se dirigindo à Esplanada dos Ministérios, enquanto outro estaria próximo ao Palácio do Alvorada, residência oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





Bolsonaristas que participam de atos golpistas em Brasília furaram um bloqueio e invadiram a Esplanada em Brasília na tarde deste domingo, 8. Imagens mostram que uma quantidade expressiva de manifestantes conseguiu subir a rampa do Congresso. pic.twitter.com/jOKPsFbCzy — Jogo Político (@jogopolitico) January 8, 2023

A polícia do Distrito Federal enfrentou com gás lacrimogêneo centenas de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro que se manifestavam diante do Congresso. Extremistas que participam de atos golpistas entraram dentro do Salão Verde. Vidros foram quebrados para dar acessos dos manifestantes ao interior do Congresso Nacional. Há registro de embate entre manifestantes bolsonaristas e forças de segurança.

Invasão Congresso: Extremistas que participam de atos golpistas entram dentro do Salão Verde. Vidros foram quebrados para dar acessos dos manifestantes ao interior do Congresso Nacional. Há registro de embate entre manifestantes bolsonaristas e forças de segurança. pic.twitter.com/NLAkLSctNf — Jogo Político (@jogopolitico) January 8, 2023

Invasão Congresso: Palácio do Planalto é depredado por extremistas bolsonaristas. Grupos se digirem à Esplanada dos Ministérios, enquanto outro estaria próximo ao Palácio do Alvorada. Sala do presidente Lula e sede do STF também são alvos. pic.twitter.com/4DdWkVvx37 — Jogo Político (@jogopolitico) January 8, 2023

