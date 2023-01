Ibaneis exonera secretário de Segurança do DF, Anderson Torres

O governador Ibaneis Rocha (MDB) anunciou a exoneração do secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, na tarde deste domingo, 8. Torres foi ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante seu governo. A medida ocorre após extremistas invadirem o Supremo Tribunal Federal, Congresso e Planalto.

Tanto o secretário como o próprio governador Ibaneis vêm sendo acusados de atuar de forma negligente na contenção dos terroristas. O líder do Governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (Rede) e a presidente do PT, Gleissi Hoffman, chegaram a representar o procurador-geral da República para que fosse determinada intervenção na Segurança Pública do Distrito Federal.

Apesar de a ação dos extremistas ter sido anunciada com antecedência, o secretário Anderson Torres está nos Estados Unidos, na Flórida.