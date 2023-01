Elmano anuncia envio de 70 PMs para auxiliar segurança no DF

Governador do Ceará confirmou que vai enviar parte de tropa após pedido de apoio do Governo Federal. Segurança Pública do Distrito Federal está sob intervenção após atos terroristas de golpistas

O governador do Ceará Elmano de Freitas (PT) anunciou neste domingo, 8, que irá enviar tropa de 70 policiais militares cearenses para "auxiliar no reestabelecimento da ordem no Distrito Federal". Brasília está sob intervenção federal na segurança pública após grupo de terroristas golpistas invadir Congresso, Supremo Tribunal Federal (STF) e Palácio do Planalto.

Elmano frisou ainda que atende a pedido do Governo Federal, liderado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após manifestação de apoio dos governadores.

Segundo o líder do Executivo cearense, haverá, ainda neste domingo, um Fórum de Governadores para tratar sobre os atos terroristas vistos em Brasília. "Não permitiremos que extremistas que odeiam a democracia tentem provocar o caos e prejudicar o avanço do Brasil. Nossa democracia será protegida", acrescentou o governador do Ceará, em manifestação nas redes sociais.

O POVO apurou que os policiais enviados ao Distrito Federal pertencem ao Comando de Policiamento de Choque, com atuação na Companhia das Docas do Ceará, Centro de Eventos, Canil e Força Tática, sendo especializados em ações de controle e gestão de multidões.

Postagem do governador do Ceará Elmano de Freitas (PT) sobre envio de PMs para o DF (Foto: Reprodução / Instagram)



Lula decreta intervenção federal na segurança do DF

