Presidente Lula não está em Brasília durante invasão de terroristas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não está em Brasília neste domingo, 8, durante a invasão de grupos terroristas a prédios dos três poderes da República. O petista cumpre agenda na cidade de Araraquara (SP), enquanto grupos antidemocráticos invadem a sede do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto.

Invasão Congresso: Extremistas que participam de atos golpistas entram dentro do Salão Verde. Vidros foram quebrados para dar acessos dos manifestantes ao interior do Congresso Nacional. Há registro de embate entre manifestantes bolsonaristas e forças de segurança. pic.twitter.com/NLAkLSctNf — Jogo Político (@jogopolitico) January 8, 2023

Lula viajou ao interior de São Paulo para visitar locais danificados por fortes chuvas que assolam a região. No entanto, ministros do governo e lideranças políticas já começam a se manifestar sobre o caso.

O ministro da Justiça, Flávio Dino, condenou a invasão em Brasília, e afirmou que a tentativa de “impor a vontade pela força não vai prevalecer” e informou que está no Ministério da Justiça durante os atos em Brasília.

