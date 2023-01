Bolsonaro se distancia de apoiadores terroristas e se diz defensor da democracia

Jair Bolsonaro (PL) se defendeu de acusações de envolvimento nos atos terroristas e antidemocráticos em Brasília neste domingo, 8. O ex-presidente da República criticou a depredação dos prédios dos três poderes — protagonizada por apoiadores dele — e repudiou as "acusações, sem provas" do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, que o ligou aos ataques mais cedo.

"Manifestações pacíficas, na forma da lei, fazem parte da democracia. Contudo, depredações e invasões de prédios públicos como ocorrido no dia de hoje, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, fogem à regra. Ao longo do meu mandato, sempre estive dentro das quatro linhas da Constituição respeitando e defendendo as leis, a democracia, a transparência e a nossa sagrada liberdade", escreveu o presidente, derrotado na campanha de reeleição no ano passado.

Na postagem, Bolsonaro menciona os protestos de maio a julho de 2013, que começaram com movimentos de esquerda contra aumento de passagem, mas se transformaram em campanha contra a presidente Dilma Rousseff (PT). Já em 2017, movimentos trabalhistas protagonizaram protestos contra o governo Michel Temer (MDB) e as reformas da Previdência e Trabalhista. Em nenhum dos dois momentos houve uma depredação do nível da vista neste domingo, em Brasília.

Veja imagens do vandalismo causado por golpistas em Brasília



"No mais, repudio as acusações, sem provas, a mim atribuídas por parte do atual chefe do executivo do Brasil", completa Bolsonaro.

Bolsonaro encerrou o mandato dias antes do fim para não passar a faixa para Lula, democraticamente eleito para ser seu sucessor. Depois da derrota nas eleições, no fim de outubro, ele praticamente zerou os compromissos oficiais e desembarcou no dia 31 de dezembro na Flórida, nos Estados Unidos, onde está na casa de um ex-lutador de MMA.

Apesar de se posicionar como defensor da democracia, Bolsonaro estimulou, antes e depois da derrota nas eleições, atos antidemocráticos em todo o Brasil.

