Líder do Governo, Guimarães repudia ação de terroristas e omissão da Polícia

O líder do Governo na Câmara e deputado federal José Guimarães (PT-CE) repudiou a invasão de terroristas no Congresso Nacional e considerou que o governo do Distrito Federal e a Polícia Militar estão omissos.

>> Confira atualizações ao vivo

Em entrevista à CNN, o parlamentar cearense apontou que não é a primeira vez que os extremistas promovem atos de violência, cobrou responsabilidade do governo e considerou espantosa a omissão da Polícia Militar do DF no trabalho de conter os invasores.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“É importante fazer o registro que atos de vandalismo ferem a democracia, principalmente atos criminosos contra o patrimônio público nacional. Não é a primeira vez que promovem violência. É espantoso que o governo do Distrito Federal e a Polícia Militar tenham sido omissos. Não fazem nada. É nesse sentido que temos que fazer uma denúncia”, afirmou.

O parlamentar ainda disse que não pode “compactuar com atos de tamanha violência desses vândalos” e considerou necessária uma ação das Forças Armadas pelo risco que os atos de violência representam a vida dos que dirigem o país.

Na tarde deste domingo, 8, terroristas entraram em confronto com a polícia e invadiram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e a sede do Supremo Tribunal, promovendo atos de vandalismo em Brasília.