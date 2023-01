Presidente do Senado repudia invasão ao Congresso: "Devem sofrer o rigor da lei"

O presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD) se manifestou nas redes sociais sobre a invasão de bolsonaristas ao Congresso Nacional realizada neste domingo, 8.

Pelas redes sociais, Pacheco afirmou que entrou em contato com o governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) e que mantém contato com o emedebista sobre a situação.

Veja imagens do vandalismo causado por golpistas em Brasília



“Conversei há pouco, por telefone, com o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, com quem venho mantendo contato permanente. O governador me informou que está concentrando os esforços de todo o aparato policial no sentido de controlar a situação”, escreveu.



O presidente do Congresso Nacional também repudiou os atos antidemocráticos e apontou que esforços estão sendos realizados para conter a invasão dos extremistas.

“Na ação, estão empenhadas as forças de segurança do Distrito Federal, além da Polícia Legislativa do Congresso. Repudio veementemente esses atos antidemocráticos, que devem sofrer o rigor da lei com urgência”, completou.



Na tarde deste domingo, 8, bolsonaristas radicais entraram em confronto com a polícia, ocuparam o Congresso Nacional e tentaram invadir o Palácio do Planalto e o prédio do Supremo Tribunal Federal (STF).

Bolsonaristas que participam de atos golpistas em Brasília furaram um bloqueio e invadiram a Esplanada em Brasília na tarde deste domingo, 8. Imagens mostram que uma quantidade expressiva de manifestantes conseguiu subir a rampa do Congresso. pic.twitter.com/jOKPsFbCzy — Jogo Político (@jogopolitico) January 8, 2023

Manifestantes golpistas promovem protestos e atos de vandalismo desde o fim das eleições presidenciais de 2022 e a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que foi empossado no último domingo, 1º de janeiro.

Acompanhe atualizações em tempo real.

